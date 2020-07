Jorge Vega, enfermero en Londres: "Lo primero que hacía al salir del hospital era llamar a mis padres"

La pandemia comenzó a azotar nuestro continente allá por el mes de enero, febrero o quién sabe si llevaba aquí de manera invisible desde hace mucho más tiempo, de momento no lo sabemos. China dio la alerta cuando se enteró del problemo o cuando quiso tampoco lo sabremos nunca. Nosotros, los pobres europeos vivíamos en la ignorancia de la desinformación, vivíamos dentro de una burbuja de esa burbuja que nos parecía sentir inmortales, buena prueba de ello es que hasta que la ola, como ahora la llaman, casi nos lleva por delante a todos seguíamos con nuestra vida con nuestra normalidad más absoluta.

Llegó febrero y comenzaron los primeros casos de eso que casi no sabíamos ni pronunciar, la Covid-19, el Covid, el coronavirus, apenas sabíamos como se decía y casi como si de una bofetada se tratase nos convertimos de un momento a otro en inmunólogos, en virólogos, en definitiva hicimos un curso acelerado de medicina.

En marzo el "bicho" seguía mostrando sus colmillos y nosotros seguíamos iguales, ya sea por los gobiernos o por lo que sea pero no eramos conscientes de ello y el 14 de marzo todo se acabó esa normalidad esa vida que teníamos se disipó como un hielo en un vaso de agua a 70 grados, como aquel ciclista que sale a las cuatro de la tarde en pleno agosto por las carreteras de las Veguillas. El 14 de marzo, en España llegó el tan temido estado de alarma y nos encerramos, o bueno nos encerraron, ya no si lo hicimos por las multas, por el miedo o por lo que dirían, la cuestión es que nos quedamos en casa, pero en todos los países no era igual.

En Reino Unido, el Primer Ministro el conservador y antieuropeo Boris Jonhson negaba la existencia del virus y no consideraba oportuno el confinamiento, mientras los casos subían y subían, tuvo que llegar a sus propias carnes e invitarle a pasarse unos días en la UCI de un hospital de Londres para que se concienciase.

Cuando todo estalló allí estaban ellos, los enfermos, los medicos, los celadores, el personal de cocina de los hospitales para hacer de muro de contención entre el "bicho" y nosotros. Jorge Vega Ruiz es un enfermero salido de aquí, de Salamanca, que lleva en lucha contra la Covid-19 desde que todo empezó y ha contado a Cope Salamanca todos los detalles de cómo ha sido, desde lo más emotivo hasta los momentos bonitos, porque también los ha habido, pasando por como le afecta la situación actual de la cuarentena impuesta por el gobierno británico.