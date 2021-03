Via Crucis Joven en Salamanca con seguridad sanitaria

A escasas fechas de la celebración de la Semana de Pasión 2021, desde la Junta de Castilla y León su portavoz Francisco Igea, deja ahora la puerta abierta a celebrar algún acto litúrgico en las calles de nuestra ciudad esta Semana Santa, siempre que se garanticen las medidas de seguridad sanitaria. Esta medida choca frontalmente con la prohibición de celebar todo tipo de actos en el exterior, como había defendido hasta ahora el representante institucional. Donde si está garantizada la distancia social es en el IV Via Crucis Joven Diocesano que se celebra el próximo viernes 12 de marzo, a las 19,30 horas, en la Catedral Nueva de Salamanca.

Elacto, que será presidido por el Obispo de nuestra Diócesis, D. Carlos López, contará con la participación de una representación de grupos juveniles y universitarios, Colegios y Cofradías.

Por las circunstancias sanitarias que atravesamos, no se podrá realizar de forma itinerante, como en años anteriores, sino que se desarrollará en el interior de la Catedral Nueva, manteniendo la distancia de seguridad entre los asistentes y cumpliendo, estrictamente, todas las medidas sanitarias establecidas por la Autoridad.

El contenido del Via Crucis está enfocado, como no puede ser de otra manera, hacia la realidad que vivimos, de pandemia. A lo largo de las catorce estaciones, recordamos el camino que recorrió Jesús desde el Pretorio hasta el Calvario, y lo haremos escucharemos la voz de personas cuyo testimonio nos acercará, de una manera muy especial, a la dura situación que hemos vivido.

Testimonios de sanitarios, que han vivido la pandemia en primera línea; de personas sin hogar, que han sufrido el azote de la COVID-19 desde la desprotección de la calle; el testimonio de aquellos que perdieron a sus seres queridos en la más angustiosa soledad; o de quienes acompañaban a los dos o tres familiares que, abatidos, enterraban casi en silencio a sus difuntos en el cementerio.

Este pretende ser un momento de encuentro, de oración y reflexión personal, en que recordemos lo que hemos vivido, pongamos nuestro sufrimiento a los pies de Jesús, y le acompañemos, desde nuestra realidad, en su camino hacia la Cruz.

Por ello, hacemos una invitación a todos los jóvenes de nuestra provincia de Salamanca para participar de este Via Crucis, que además de renovar nuestra fe quiere ser muestra del compromiso que tiene la juventud salmantina con aquellos que más sufren, que más nos necesitan.

El lema del Via Crucis de este año 2021 es: “Fortalecidos en la Cruz”, pues no hay mayor fuerza, no hay mayor impulso, que el Espíritu salvador que Cristo nos entrega en la Cruz, cuando muere por cada uno de nosotros.