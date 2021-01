La vacuna Pfizer se administra ahora entre la población de riesgo y en breve llegará al personal sanitario

Hoy se sigue administrando la vacuna Pfizer entre la población de riesgo en Salamanca, como personas mayores y usuarios de las residencias. El personal sanitario será inoculado a finales de esta semana o principios de la próxima y no sería hasta dentro de unos 6 meses cuando recibirían sus dosis el resto de la población. Rubén García secretario del colegio de médicos de Salamanca indica ante los micrófonos de COPE que la segunda dosis se aplicará en los próximos 21 días a medida que lleguen las provisiones de existencias del medicamento que es eficaz y además apenas conlleva efectos secundarios.

Mientras sigue incrementándose la incidencia acumulada del covid en Salamanca. En la última semana hemos pasado de 110 casos a 245 por cada 100.000 habitantes. Hoy se han registrado 95 nuevos casos y no hay ningún nuevo fallecido. Ya hay 86 brotes activos con un total de 599 casos vinculados. García indica que la presión asistencial no es aún alarmante en Salamanca pero la tercera ola de contagio obliga a no bajar la guardia. Y es que sigue incrementándose la incidencia acumulada del covid en nuestra provincia. En la última semana hemos pasado de 110 casos a 245 por cada 100.000 habitantes. Hoy se han registrado 95 nuevos casos y no hay ningún nuevo fallecido.