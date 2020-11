La UCI es el final de muchas patologías y tratamientos frente al Covid

Emilio Ramos forma parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca conformada por sanitarios que trabajan en distintas ramas del sistema sanitario de Castilla y León en la ciudad.

En una entrevista a COPE SALAMANCA nos ha contado que el anuncio del decreto sanitario de la Junta de Castilla y León les ha sorprendido y preocupado por el manejo que hace de los derechos.

No es el momento, dice, de imponer; sino de dialogar para salir de una situación nueva.

El decreto ha conseguido, opina, desmoralizar a los profesionales sanitarios que están cada vez más cansado. Se pone en riesgo la calidad del sistema sanitario y la atención al paciente.

La situación en el Complejo Hospitalario, nos ha dicho, es muy complicada. Los profesionales no llegan a tiempo a todo.

No opina igual que la Junta de Castilla y León. La curva no se aplana, es ascendente. Y sobre la presión en UCIs, tiene claro que es lo último para el paciente. Antes ha pasado por distintos efectos del COVID y por otros tratamientos que no han dado resultado.

Emilio Ramos cree que la población debe tomar conciencia de lo que supone el COVID y la Administración, debe realizar una gestión adecuada.