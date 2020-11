Stop Ley Celaá

El Partido Popular de Salamanca critica duramente la reforma educativa que pretende llevar a acabo el ejecutivo español, calificando la norma de “déspota, autoritaria, despectiva con el español, insensible con los más débiles, ignorante de la realidad educativa de nuestros país y de los intereses y preocupaciones de las madres y padres españoles”. Así se ha referido el secretario provincial del partido Carlos García Carbayo, mientras el presidente provincial Javier Iglesias argumenta que “con esta iniciativa el presidente Pedro Sánchez entrega la enseñanza al independentismo”.

Lamentan los populares que la Ley no cumple con el objetivo del sistema educativo de formar ciudadanos libres, críticos y preparados, al tiempo que impide dar a las personas con necesidades especiales una atención adecuada. Insisten en que no es una ley dialogada ni consensuada, si no que se obtienen a resultas de las premisas de la izquierda política más radical. Lamentan que el proyecto ataque directamente a la educación concertada y a al derecho de los padres y madres que optan libremente a decidir ofrecer este formato para la educación de sus hijos. Insisten en el grave error que se incurre al eliminar la enseñanza del español como lengua vehicular y el tratamiento que se da a la Educación Especial, al pretender que los niños que la necesitan se integren en centros ordinarios.

Con el fin de revertir esta iniciativa, el Partido Popular va a instalar el próximo fin de semana mesas informativas para recoger firmas contra la Ley educativa en la sede del PP de Salamanca ubicada en la calle Echegaray, también en el Ayuntamiento de la capital salmantina y en la sede de la Diputación provincial.