Aquí estamos en el primer día de restricciones de esta tercera semana que impone la Junta de Castilla y León a la capital salmantina. Esta decisión ha levantado ampollas en diferentes colectivos como los comerciantes, hosteleros y distribuidores a los que cada vez el agujero económico se les hace más grande y les resulta complicado mantener a flote sus negocios.

Algunos se agarran a un clavo ardiendo. Así por ejemplo medio centenar de establecimientos de ocio nocturno se han reconvertido. Han solicitado ya al Consistorio la licencia tipo C, sin cocina, que les va a permitir compatibilizar su actividad con las propias de bar y restaurante, aunque eso sí, sirviendo solo comidas frías. Un soplo de aire fresco para mantener sus negocios.

Mientrastanto, otros siguen abogando por eliminar las restricciones de aforo en los lugares de culto como las iglesias. Están dispuestos a llegar hasta donde haga falta; es el caso de Abogados Cristianos.

Y qué dicen los profesionales sanitarios. Santiago Santa Cruz, presidente del Colegio de Médicos de Salamanca, avisa que sigue existiendo transmisión comunitaria. Es decir que el virus anda descontrolado.La situación es seria.

En la capital, no andamos sobrados de reactivos para hacer las PCRs más rápidas, no llega el robot que promete la Junta de Castilla y León para el Complejo Hospitalario de Salamanca que agilizaría esos test.Además, hay quien todavía no usa la mascarilla o no guarda la distancia social. Santa Cruz hace de nuevo un llamamiento a los más jóvenes. Les pide que respeten las medidas sanitarias por ellos y por los demás.