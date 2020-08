Un siglo de campamentos en Salamanca

Todos los veranos niños y no tan niños pasan sus veranos en los ya tradicionales campamentos o las colonias urbanas que se desarrollan durante el día. En las últimas décadas con la expansión de la ciudad y la entrada de la mujer al mercado laboral han tenido una gran expansión, se trata de una gran manera de poder conciliar la vida laboral y famiiar.

La conciliación es una justificación porque los campamentos van mucho más allá, las relaciones sociales entre los propios, los valores, el aprendizaje y el conocer nuevos entornos hacen de los campamentos y las colonias urbanas una gran opción para los veranos. Este verano es diferente, la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha influído en su desarrollo y muchos de ellos no se han podido realizar y los que se realizan han tenido que hacer numerosos cambios, como las medidas de seguridad o distanciamiento o el uso obligatorio de mascarilla; unos campamentos descafeinados pero con la misma esencia.



Tiendas de campaña, cantimploras, brújula, juegos. Si alguna vez has ido de campamento seguro que estas palabras te suenan, el primer campamento de España fue a mediados del Siglo XIX y en Salamanca en 1915, unas colonias urbanas. Estas colonias fueron en Candelario y tuvieron tanto éxito que unos años después el propio ayuntamiento de Salamanca decidió construir allí un albergue. El alcalde del pueblo, Pablo Hernández, para Cope Salamanca cuenta que para el pueblo supuso un gran cambio ya que no se veían construcciones de este tipo en la época y menos en pueblos rurales como Candelario. Para quien no conozca Candelario, al final del post queda un pequeño enlace para conocer más.

En este sentido, cabe destacar que a finales del siglo XIX comenzaron a organizarse en España las primeras colonias escolares de vacaciones, importando así el modelo surgido en el centro de Europa y, en concreto, este albergue fue el primer edificio construido en nuestro país con la intención de acoger cómodamente estas colonias, por lo que ha pasado a ser un hito en la historia educativa española.

Tras el éxito de esta primera colonia, se apostó por adquirir un edificio propio y en 1918 el arquitecto municipal de Salamanca, Joaquín Secall Domingo, redactó el proyecto que posteriormente ejecutó José Agustín Jáuregui Pérez con el fin de regalárselo al Ayuntamiento de Salamanca. El edificio se terminó de construir en el año 1921, pero no fue hasta 1924 cuando recibió a los primeros niños por discrepancias entre los dos ayuntamientos, contó con el apoyo del ilustre Filiberto Villalobos y el que fuese alcalde de la ciudad Eulalio Escudero. La obra cuenta con una capacidad para 52 personas, distribuídas en habitaciones para dos y cuatro personas.

Con el paso de los años se convirtió en un fijo de los veranos en la provincia, pero con la llegada de la Guerra Civil tuvo que reconvertirse y pasó a ser un hospital. Terminada la guerra, llegaron las consecuencias de la posguerra, hambre y sin apenas trabajo, la actividad en el albergue bajó pero al igual que la sonrisa de los niños que dormían dentro de sus paredes persiste y en la actualidad sigue recibiendo estudiantes.

Al estar en un pueblo como Candelario, en la sierra a más de mil metros de altitud y donde las altas temperaturas se ven por televisión es un lugar perfecto para desconectar y para los amantes del deporte, en uno de los pueblos más bonitos de España. Las rutas de senderismo, por las que perderse para encontrarse son una de las estrellas y las hay tanto para principiantes como para experimentados. Una de las más conocidas es la que nos lleva hasta la Garganta del Oso, un paraíso de agua cristalina donde lo único que se escucha es como el agua choca contra las rocas y el sonido de los pájaros, unos 9 kilómetros que parte y termina en la propia villa.

