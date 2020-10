"No servirá para nada"dicen los salmantinos sobre el posible toque de queda

Quinto día de aislamiento perimetral en la ciudad de Salamanca y la tendencia de casos positivos de Covid 19 sigue al alza. Se contabilizan 206 positivos nuevos, 8 en las últimas 24 horas. Tristemente mantenemos hoy también la cifra de tres nuevos fallecidos en el complejo hospitalario. Se registran seis brotes má,s con un total de 61, y 641 casos vinculados a ellos. La única noticia positiva que extrapolamos de estos fríos datos son las 15 nuevas altas hospitalarias que se han producido en las ultimas horas.

Por lo demás, cada vez parece más claro que medidas como esta, la del aislamiento perimetral, no están teniendo el efecto deseado para doblegar la curva de contagios. Mañana en el Consejo Interterritorial de Sanidad se pondrá sobre la mesa el toque de queda que deberá contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias y Gobierno. Ya veremos si se aplica, si se aplica a todo el país o no. Qué opinan los salmatninos y salmantinas sobre el toque de queda? COPE SALAMANCA ha salido a la calle. Nos hemos encontrado con ciudadanos y ciudadanas tristes y resignados ante una situación a la que no se le ve final. Creen que quedan entorno a uno o dos años antes de vencer al Covid 19 y que las autoridades políticas están dando palos de ciego.

Para el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Salamanca Fernando Castaño el posible toque de queda viene como resultado de medidas tomadas sin pensar en las consecuencias.Son decisiones poco realistas, que buscan la instantánea, dice. Es lo que ha ocurrido, se refiere, al cierre o limitación del ocio nocturno y la criminalización de los jóvenes. Lo que se ha conseguido es incrementar los botellones y fiestas en pisos que no se pueden constatar en la mayoría de las ocasiones.

Una vez más el concejal de Turismo confirma que la situación de la hostelería, y de otros sectores que arrastra, es dramática; aunque lo peor se verá el próximo año. El turismo salvó a este sector en Salamanca de la crisis de 2008 y en esta ocasión no se puede contar con él.

Mientrastanto, prosiguen los controles para entrar y salir en Salamanca. Se suceden durante el día y en especial el fin de semana para cumplir con el aislamiento perimetral de la ciudad y evitar que exista un éxodo hacia los pueblos.