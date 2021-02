Ni San Valentín,ni Carnaval....el turismo rural de Salamanca agoniza

La España de los pueblos, la vaciada, está mas vacía que nunca. No llega el turismo. Angela junto a su marido Fred regenta dos casas rurales en Villanueva del Conde donde habitan 100 vecinos todo el año y existen 20 casas de turismo rural. Llega San Valentín y con él Carnavales. Lo que antes hubiera sido un Puente Estrella se queda en alojamiento de dos días y de dos personas este fin de semana. De Semana Santa, prefieren no hablar. El futuro se ve negro. Tiran de ahorros. Los clientes no llegan, no hay ingresos y no vienen las ayudas que prometen las administraciones. Mucha España Vaciadal pero a la hora de la verdad, nos cuenta Angela, los políticos miran para otro lado.

No entra dinero en el negocio y sigue saliendo. Angel y Fred, como el resto del sector, sigue pagando sus impuestos religiosamente.

El cierre perimetral de Salamanca ahoga al sector. La población salmantina no llena la oferta existente. También ahora el cierre de Castilla y León .No llega el turismo de Madrid. Esperan que la tónica cambie porque sino es muy difícil seguir adelante.