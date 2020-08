El pasado mes de diciembre China dio la alerta mundial notificando de manera oficial los primeros casos de una neumonía nunca vista, esta afección se trataba de un coronavirus que hasta la fecha no se había registrado. Los coronavirus son unos tipos de virus, muy comunes en animales, que rara vez pasan hasta los humanos y cuando se transmiten pueden convertirse en muy infecciosos, como ha sido el caso de este.

Las autoridades sanitarias del país asiático le dieron el nombre de SARS-COV2 y comunmente se conoce como COVID-19, secuenciaron el ARN del virus y lo pusieron en manos de la comunidad internacional. Desde el primer momento, la industria farmacéutica con la ayuda de los investigadores y demás profesionales se pusieron a trabajar a contrareloj para encontrar una vacuna fiable. En Cope Salamanca hemos hablado con la farmacéutica y coautora del libro 'Vacunando Dos Siglos y sumando' salmantina Raquel Carnero, hace un repaso por toda la historia de estos salvavidas.

Para Raquel lo más importante no es que haya una vacuna, si no que esa vacuna sea accesible para todos los países, cuando esto se cumpla volveremos a estar seguros. Otro punto importante es que no haya una única vacuna, si no que haya varias y se desarrolle a gran escala. Para terminar avisa que este año la población tiene que tomar muchas precauciones, ya que los síntomas de la gripe estacionaria son muy comunes y se pueden confundir. Para evitar esta confusión cobra más importancia, si cabe, la campaña de vacunación contra la gripe común.

ESTADO DE LAS VACUNAS ACTUALES

El pasado 11 de agosto, Rusia registró la primera vacuna del mundo contra la Covid-19, los expertos se muestran excépticos ante este vial ya que se ha producido en muy poco tiempo y apenas se han realizado pruebas de ella. Sin embargo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asegura que es fiable y que incluso su hija se la ha administrado. Algunos países como Argentina, Brasil y Filipinas ya han felicitado a Rusia por este hallazgo e incluso los dos últimos se han mostrado voluntarios para realizar más pruebas y producirla en masa para tenerla disponible cuanto antes.

Con pies cautos y seguros siguen los procesos de las vacunas de Estados Unidos y de Oxford, la que de momento se ha probado con más gente y ha dado resultados más esperanzadores.