¿Qué pasa con las dosis de la vacuna Pfizer que "sobran"?

Raquel Carnero, es farmacéutica salmantina. Ha trabajado más de 15 años en el Registro de Medicamentos y Vacunas.

Ha contado en COPE SALAMANCA que en nuestro país se están dando casos de que dosis que "sobran" (porque o se rechazan o finalmente no se pueden administrar) se inoculan a personas de menos de 40 años o a personas que no están dentro de los criterios de riesgo. El proceso logístico, nos dice Carnero, es muy complejo. En el momento en el que la dosis sale del circuito; es decir, se vacuna a una persona que está fuera del listado de prioridad no se puede garantizar la segunda dosis.

Carnero pide mayor transparencia y un protocolo centralizado que tenga en cuenta estas incidencias y posibles destinatarios.

A día de hoy, no se tiene constancia de que esto esté ocurriendo en Salamanca y en Castilla y León. La Delegación Territorial de la Junta en Salamanca a la pregunta de COPE responde que cuanto esto ocurre la dosis se inocula en otras residencias o a sanitarios.