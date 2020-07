Por fin ve la luz la revista ‘Christus’

La Junta de Semana Santa presenta el número XXVI de la segunda época de su revista oficial, “Christus”. La publicación no pudo lanzarse con normalidad durante la pasada Cuaresma ante la declaración del Estado de Alarma por parte del Gobierno. De hecho, este ha sido el primer año en que no se han celebrado porcesiones en Salamanca desde la Guerra civil española. Sin embargo, el organismo rector de la Pasión salmantina no ha querido romper la línea conseguida con la publicación y finalmente ha podido lanzar este número impreso.

Bajo coordinación del periodista Paco Gómez, el número XXVI de “Christus” cuenta con 110 páginas de contenido con artículos y reseñas de algunas de las efemérides más relevantes que hubieran tenido lugar durante la Semana Santa. Es el caso del 75 aniversario de la Hermandad de NP Jesús Amigo de los Niños o también los 75 años desde la primera salida procesional de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Pasión con la Hermandad Dominicana o del 30 aniversario de la procesión de Nuestro Padre Jesús del Via Crucis.

También se recogen en “Christus” todos los detalles para la salida procesional de la Archicofradía del Rosario, incluyendo una entrevista con José Antonio Navarro Arteaga, autor de la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Redención.

El trabajo de José Ángel Nava, uno de los máximos exponentes del cartelismo cofrade en la actualidad, la talla del nuevo ángel que acompañará al Santo Sepulcro y las Tres Marías en la procesión del Resucitado de la Cofradía de la Vera Cruz o una investigación documental sobre la túnica más antigua de la Semana Santa de Salamanca que permanece en el ajuar de Nuestro Padre Jesús Nazareno son otros de los contenidos.

La revista, que incluye un gran número de páginas gráficas con imágenes de gran calidad, está dedicada a todas las víctimas salmantinas de la pandemia.