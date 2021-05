Pensionistas sometidos a exclusión financiera

Las restricciones a la atención directa a clientes que establecen las entidades financieras, el cierre de oficinas bancarias, la reducción de personal o la creciente implantación de la Banca Electrónica, afectan directamente a las personas mayores en un servicio básico como son los servicios financieros.

Las personas que no tienen acceso a internet o no saben manejar correctamente la banca on line, sufren serias restricciones a la hora de acceder a determinados servicios bancarios. Muchas de las entidades derivan al cliente a sus canales on line para la realización de algunas operaciones. Sin embarfo y según datos del INE, solo el 23% de los mayores de 74 años utiliza internet (y en la mayoría de los casos para ver prensa o comunicarse con familiares o amigos). Esto supone que la realización de operaciones bancarias con hasta triple verificación, resulta algo inaccesible para este colectivo.

A su vez, los bancos y cajas han ido poniendo cada vez mas restricciones y condicionantes, especialmente para las operaciones realizadas en las sucursales y oficinas de forma física. De esta manera los usuarios se encuentran con situaciones como:

- Limitación de acceso a dinero efectivo, bien porque deriven a los cajeros el acceso a dinero efectivo o se establecne retiradas mínimos muy altos para ofrecerlas en las ventanillas de las oficinas.

- Limitación de las operaciones que se realizan en ventanilla.

- Imposibilidad de realizar pagos sin ser clientes.

- Restricción de los horarios de atención en ventanilla.

- Sustitución de operadores telefónicos por contestadores automáticos.

- Imposición de apps para poder operar con el teléfono móvil.

- Eliminación de libretas de ahorro y/o cobrar comisiones a sus usuarios.

- Cobro por operaciones en oficinas cuando el mismo servicio es gratuito o al menos más barato si se realiza por internet.

Por este motivo, desde FAMASA, con sede en la calle Corregidor Caballero LLanes y en su teléfono 923 12 30 36 pone a disposición de todas las personas mayores, un servicio de asesoramiento bancario gratuito en las gestiones que realicen con sus entidades bancarias.