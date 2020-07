Otra mirada a los tópicos de Andalucía en el Da2 desde la visión de María Cañas

Ensayista del apropiacionismo, María Cañas es conocida como “la archivera de Sevilla”. Basa la totalidad de su obra en la práctica del reciclaje audiovisual y realiza vídeo de guerrilla para introducirse en los tópicos de su Andalucía natal, cuestionando tradiciones, folclore y cultura popular, con un gran sentido del humor y desde la perspectiva de género. La exposición cuenta el comisariado de Playtime Audiovisuales.



Barroquismo, exceso, tremendismo y humor son sus señas de identidad. María Cañas establece relaciones entre distintas imágenes, reconstruyendo la realidad de forma crítica, jugando con la iconografía pop y compartiendo continuamente guiños con el espectador.

La exposición forma parte de la vigésimo tercera edicción del ciclo Visiones Contemporáneas y en este 2020 está dedicado a las últimas tendencias del cine y vídeo en España.

El centro de arte contemporáneo, Domus Artium, DA2 se mostrarán cinco piezas, que abarcan desde sus inicios hasta su producción más reciente: La Cosa Nuestra, Kiss the Fire, Kiss the Murder, La Cosa Vuestra y Padre no Nuestro.

¿QUIÉN ES MARÍA CAÑAS?

Licenciada en Bellas Artes, María Cañas cursó el Doctorado en Estética e Historia de la Filosofía en la Universidad de Sevilla y un máster en Postproducción digital. Dirige Animalario TV Producciones, un espacio de creación dedicado al apropiacionismo y la experimentación artística. Su trabajo transita entre instalaciones, fotomontajes, documental de creación, videoclips, proyectos online y su labor como docente.

Su obra, se ha presentado en numerosos festivales de cine internacionales, galerías y espacios artísticos como CAAC en Sevilla, Fundación Luis Seoane de A Coruña, Galería Isabel Hurley de Málaga, Galería Juana de Aizpuru de Madrid, D'Art Contemporain Genéve en Suiza, TEA en Tenerife, MOCA (Los Ángeles), Les Rencontres Internationales (París / Berlín) o el Film Society of Lincoln Center de Nueva York. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (Argentina), Festival Cinespaña de Toulouse (Francia), L’Alternativa de Barcelona o el Festival de cine europeo de Sevilla. Esta es la primera vez que expone en Salamanca.