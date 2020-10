La Navidad llega a Salamanca en noviembre

El Ayuntamiento de Salamanca reforzará la iluminación decorativa de la Navidad 2020-2021 como medida de apoyo al comercio local de cara a la próxima campaña de ventas navideñas y con el objetivo, también, de incentivar la participación en los barrios de la ciudad en un año atípico, marcado por la pandemia. El presupuesto destinado a esta acción ronda los 300.000 euros, casi 67.500 euros más que el año anterior, un montante adicional que procede del dinero que iba a destinarse a la iluminación de ferias. Este año el encendido de la iluminación se anticipará a mediados de noviembre para animar la campaña navideña.

Gracias al incremento presupuestario, la iluminación navideña se desplegará en más de 90 calles y plazas de Salamanca, que lucirán un total de 724 adornos, entre motivos de farola, arcos y motivos especiales, así como 2.100 guirnaldas. En detalle, se instalarán 422 motivos de farola y 290 arcos, cuatro adornos especiales en los accesos a la ciudad, un gran motivo en la Plaza Mayor, que volverá a ser el regalo navideño con su correspondiente espectáculo, un regalo transitable, un árbol cónico de 10 metros de longitud, 4 bolas tridimensionales, y una estrella de tres dimensiones.

En comparación con el año anterior, se reforzará la iluminación en nueve calles, que lucirán 53 nuevos motivos con respecto a los que tuvieron en las navidades anteriores y se amplía a nueve zonas de la ciudad, que estrenarán un total de 57 decoraciones.

Concretamente, en C/ La Bañeza se pasará de 6 a 12 motivos, en la C/ Maestro Jiménez, de 4 a 8 motivos; en Carretera Ledesma, de 14 a 27 motivos; en la Avenida de Italia, de 12 a 14 motivos de farola; en Filiberto Villalobos, de 11 a 13 arcos; en Paseo Carmelitas, de 11 a 17 arcos; en Paseo de la Estación, de 12 a 25 arcos; en C/ Van Dyck, de 4 a 8 arcos; y en C/ San Pablo, de 5 a 8 arcos.

En relación con las nuevas instalaciones, se colocarán 17 motivos de farola en Federico Anaya; mientras que en Avenida de Portugal, entre María Auxiliadora y el Paseo Estación, se ubicarán 24 motivos de farola; 10 motivos de farola en Peña de Francia; una caja de regalo de cuatro metros, transitable, en la Plaza de los Bandos; una bola esférica de cinco metros transitable en Plaza Carmelitas, en la Plaza Museo del Comercio y en la Plaza Barcelona, así como una bola tridimensional en la Plaza de Huerta Otea; y una estrella de tres dimensiones en la Glorieta de Concilio de Trento.

En la presentación de esta campaña destinada a fomentar el comercio local, el concejal de Fomento en el Ayuntamiento de Salamanca Daniel Llanos, ha confirmado que este año no se celebrará, al menos de manera presencial, la Nocehevieja Universitaria que cada año aglutina en el ágora principal de la ciudad a más de 30.000 estudiantes. Tampoco está previsto celebrar la tradicional Cabalgata de Reyes al estilo convencional, pero el consistorio organiza ya un programa de actividades navideñas paralelas que cumplan con todas las garantías sanitarias frente al Covid19.