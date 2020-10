No es momento de recuperar las líneas férreas perdidas de Salamanca

El alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo ha vuelto a pedir al ministro de Fomento José Luis Ábalos que se comprometa con Salamanca y recupere las líneas ferroviarias que desaparecieron en la primera ola de la pandemia. Especialmente las que unen la ciudad de Salamanca con Madrid y con el Norte de España y que desaparecieron.No hay excusas para el primer edil de Salamanca que recuerda las palabras dichas por el presidente del Gobierno tras lo más duro de la pandemia "hemos vencido al coronavirus". En ese mismo momento, explica García Carbayo, el Gobierno debía haber reestrablecido las líneas ferroviarias suspendidas. No se ha hecho nada.

Un mes después de que el alcalde de Salamanca enviará la petición, por escrito, al Ministro recibe la respuesta. Carlos Garcia Carbayo critica la tardanza y la justificación que manifiesta el Ábalos para no recuperar las frecuencias.

Dice que no es el momento porque la pandemia se ha recrudecido y porque no hay demanda. Es una mala noticia, valora el alcalde de Salamanca quien dice más. El ministro de Fomento juega con ventaja, un mes más tarde de tener la misiva responde. Lo hace cuando arrecia la pandemia. Es el jugador que tiene las cartas marcadas. "No es el ministro que debe tener España", dice García Carbayo.

Nuevamente el primer edil de Salamanca le pide que se comprometa con Salamanca y se recuperen las frecuencias y destinos desaparecidos.