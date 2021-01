Los profesionales sanitarios de Salamanca están cansados y hartos

Se contabiliza hoy un ligero descenso de positivos en la provincia por Covid: 227, 75 menos que ayer. Tenemos 18 brotes menos, 294, con 2053 casos vinculados. Se han producido en las últimas horas 7 altas hospitalarias. Y otro día más tenemos que lamentar fallecidos en el complejo hospitalario de Salamanca, tres personas han perdido la vida. Son ya 671 las personas que han fallecido en el hospital desde el inicio de la pandemia que va a hacer un año. La situación en el hospital es muy grave y delicada ha contado hoy en Mediodia Cope Salamanca el presidente del sindicato médico CESM Ángel Bajo. Si la progresión de contagios sigue a este ritmo, asegura, será difícil asumir el volumen de ingresos. De hecho, del porcentaje de positivos que llegan al hospital ingresan entre un 10 y 15%. De ellos, otro porcentaje pasa a la UCI.

Las navidades han pasado factura. Parte de la sociedad no ha cumplido con las recomendaciones. No es el momento de reunirse, ni de celebrar nada. Por otro lado, crítica al sector político. En Salamanca, el ritmo de vacunación a los profesionales sanitarios que están luchando en primera línea contra el Covid es más lenta que en otras de Castilla y León. Frente al 90% de vacunados en Atención Primaria, en Atención Hospitalaria en Salamanca no llega al 10 o 15%. "Hay un importante retraso" y el sector médico reclaman una mayor organización

Los profesionales,dice, seguirán redoblando esfuerzos; pero admite que están cansados, hartos y cabreados de darlo todo y ver conductas irresponsables. Muchos de ellos, manifiesta Ángel Bajo, están al límite con situaciones complicadas de estrés.