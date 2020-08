Los oyentes de Cope Salamanca muestran su enfado por la falta de medidas de seguridad en la Plaza de Toros

Los oyentes de Cope Salamanca se muestran preocupados por la falta de seguridad y las medidas de higiene que no se guardan en las clases prácticas organizadas en la Plaza de Toros por la Diputación de Salamanca. Ayer en los bares cercanos a la Glorieta se podía ver como la gente no guardaba las medidas de seguridad, en los accesos al coso salmantino apenas se realizaban controles de seguridad, en ocasiones no se pedía el DNI con la entrada.



Dentro ya de la Glorieta los asisentes no ocupaban las plazas asignadas y desde la organización a través de megafonía pedía que la gente no fumase, a lo que el público con sorna respondía con aplausos. Además los accesos no estaban acotados y el público se podía mover por todo el recinto, independientemente de la localidad asignada. El mayor problema para la salud de todos vino al terminar el evento, la gente se reunió en masa a la puerta de cuadrillas, una puerta muy pequeña donde la gente se apelotonaba y muchos de ellos fumaban o tenían las mascarillas bajadas.



Unas actitudes impresentables a las que da pie el gobierno de Javier Iglesias, ya que en esa propia mañana desde la junta instaban a restringir las reuniones y los contactos sociales al ámbito familiar y desde Sanidad se acotaban los aforos al 50%. Parece que la Diputación sigue haciendo oídos sordos. Estas actuaciones se llevan repitiendo desde que comenzaron las novilladas sin picadores hace tres semanas, el próximo jueves es la última cita de Destino la Glorieta y Salamanca no se puede permitir estas imágenes. No solo por el peligro a la salud, sino por la imagen que da la fiesta de los toros al exterior.