El gobierno pretende subir el sueldo a los militares unos 40 euros al mes

La ministra de defensa Margarita Robles ha visitado esta mañana el Cuartel de Ingenieros de Salamanca para felicitar a los militares por el trabajo realizado durante la pandemia. El contingente de la ciudad trabajó durante la operación Balmis en la instalación del hospital de IFEMA, patrulló las calles y, entre otros, montó un puente en la localidad catalana de Montblanc. En total más de 100 operaciones, en once provincias. La titular de defensa:

Como compensación el ejecutivo ha llegado a un acuerdo con las asociaciones militares para una subida de sueldo, entre un 10 y 20%. Un militar medio de Salamanca cobra cerca de 1000 mil euros, lo que supondría un incremento de unos 40 euros. Esta subida de sueldo será la primera en más de catorce años y está muy lejos de la equiparación salarial de Policía Nacional y policías autonómicos.

La Asociación Profesional de Suboficiales de las Fuerzas Armadas (ASFASPRO), la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) y la Unión de Militares de Tropa (UMT) han asegurado que "rechazan categóricamente" el proyecto de retribuciones por el que apuesta el Ministerio de Defensa. Estas asociaciones explican en un comunicado que mantuvieron a finales de julio una reunión con Robles para "comenzar una negociación" para asegurar una mejora de las retribuciones y, al día siguiente, el Ministerio presentó un proyecto de real decreto de modificación del reglamento de retribuciones militares fechado un día antes del encuentro.

Este proyecto, del que "con absoluta deslealtad no se informó en la reunión, establece variaciones en los complementos de empleo y en la disminución salarial en la situación de reserva al cumplir los 63 años que "no recoge la propuesta de mínimos de las asociaciones". Los militares "no merecen menos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirman las asociaciones, que recuerdan el proyecto de elevar en un 20 por ciento las retribuciones de policías y guardias civiles, mientras que los militares siguen siendo "ninguneados y olvidados, excepto cuando se nos pide compresión, sacrificio y trabajo por la situación actual".