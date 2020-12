Los farmacéuticos de Salamanca a plena disposición de las administraciones en la lucha contra el COVID

Hoy ha pasado por los micrófonos de Cope Salamanca, la Presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca. Maria Engracia Pérez Palomero. Nos ha contado que el sector está plenamente dispuesto para todo lo que necesiten las administraciones políticas. Incluso poner a disposición de la admininistración regional la red de farmacias salmantinas como recurso sanitario para la aplicación de la vacunación contra el Covid, siempre teniendo presentes una adecuada formación y los consiguientes protocolos de actuación definidos por las autoriddes sanitarias.

La Presidenta del Colegio de Farmacia aclara: En las farmacias de Salamanca y en las de toda Castilla y León no se hacen los test de antígenos. Manifiesta que desde hace un par de semanas podemos encontrar, en algunas oficinas de farmacia, un tipo d test, llamado test de autodiagnóstico. Son los test que la Consejería de Sanidad desaconseja utilizar para decidir, si en estas fechas, acudimos o no a eventos familiares. No son métodos concluyentes.