Los estudiantes universitarios piden a Santo Tomás de Aquino mayor seguridad en las aulas en Salamanca

Hoy se conmemora la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades. Tanto la Universidad Pontificia como la Universidad de Salamanca han suspendido los actos que han acompañado siempre a este día. No es tiempo de celebraciones ni de aglomeraciones. Desde el sindicato universitario CEA reclaman al Santo, al equipo rectoral de la Usal y también a las autoridades políticas mayor compromiso para que las aulas sean completamente seguras durante todo el curso; no solo durante la época de exámenes. Néstor prieto, responsable del sindicato, ha contado en COPE SALAMANCA, que es necesario un mayor compromiso de los responsables en la aplicación de los protocolos de seguridad frente al Covid.

El sindicato CEA defiende la presencialidad de las aúlas para garantizar igualdad en el sistema educativo. Las clases online no aseguran, matiza Prieto, esa igualdad. Depende de si se tiene o no conexión a internet, la cobertura, el lugar desde donde puedes conectarte....CEA aboga por la presencialidad para que la pandemia no afecte al sistema educativo.

Señala también que la mayor parte de los estudiantes universitarios de la Usal cumplen con las medidas restrictivas e higiénicas en la universidad, en sus casas y en su tiempo de ocio. Es una minoría los que incumplen estas medidas, afirma.