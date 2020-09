Las restricciones por la pandemia en Salamanca prorrogadas hasta el próximo miércoles

Ya es oficial, las medidas restrictivas por la Covid-19 se amplían hasta el próximo miércoles 17 de septiembre, además ya hemos conocido cómo evoluciona la pandemia este miércoles 9 de septiembre. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ya advirtió de que se podían prorrogar una semana más.

En los cinco días que llevan en vigor ha habido más de 500 casos nuevos en toda la provincia y los barrios de la ciudad más afectados son Garrido y la zona del centro médico de San Juan. La ciudad no está en fase uno porque no hay limitaciones de movilidad ni estado de alarma, Casado explicaba en rueda de prensa que no existen estas limitaciones propias del estado de alarma y que se han dadao en otros municipios de Castilla y León como fueron los casos de Cantalejo, Íscar o Pedrajas de San Esteban.

La consejera también ha querido destacar que al ser revisables, puede que dentro de siete días haya otra ampliación hasta el próximo 23 de septiembre, bien es cierto que estas decisiones las tomará el gobierno regional según laa evolución de la pandemia en el municipio de Salamanca. Estas limitaciones coinciden con la NO celebración de las fiestas patronales de la ciudad, como alternativa el gobierno de la ciudad está llevando a cabo una programación cultural online.

La Junta de Castilla y León publica en la edición del Boletín Oficial de la Comunidad sendas órdenes de la Consejería de Sanidad por las que se adopta en los municipios de Salamanca y de Valladolid, el mantenimiento de las medidas sanitarias preventivas para la contención de la pandemia de la COVID-19.

Ambas normas, junto con la información técnica correspondientes, serán trasladadas a los correspondientes órganos judiciales para su posible ratificación, tanto en su literalidad como plazo y su publicación hoy en el BOCyL responde a la necesidad de dar continuidad a las acciones preventivas ya en vigor, que finalizan esta medianoche. El nuevo plazo previsto, de siete días como máximo, entrará en vigor a partir de las 00 h del jueves, 10 de septiembre, posibilitándose así la actual intervención de contención sanitaria en las dos capitales castellanas y leonesas por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2.

La Consejería de Sanidad, a la vista de los informes de seguimiento de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria en ambas municipios, adopta esta decisión, que mantiene en todos sus extremos las medidas ya en marcha, tendentes a limitar las agrupaciones personales en el desarrollo de cualquier actividad o evento, ya sea familiar o social, en la vía pública o en espacios de uso público o privados, con el fin de controlar la transmisión de la enfermedad y evitar nuevos contagios y brotes de la COVID-19, ingresos hospitalarios y fallecimientos. Estas acciones de contención son objeto continuo de seguimiento y evaluación, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, correspondiendo a la Autoridad sanitaria su posible mantenimiento, así como la modificación o la cesación de las actuaciones previstas.