7 días más o menos no marcarán la diferencia

La capital salmantina mantendrá una semana más, por el momento, las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León hace dos semanas.

Con cierta desazón y resignados acogen los salmantinos la noticia de esta segunda prórroga para la capital. Aún así, entienden que se hace por el bien de todos y de igual forma aplauden el control más exhaustivo de las cuarentenas que, ahora de manera conjunta, llevarán a cabo la Policía Local y la Nacional tras la aprobación del correspondiente protocolo de actuación esta misma semana.. Y es que vigilar que nadie se las salte es crucial para bajar el número de positivos.

La ampliacióan de las medidas restrictivas para el municpio de Salamanca era la noticia que ayer tarde le trasladaba, en Valladolid y en persona la Consejera de Sanidad Verónica Casado, al alcalde de Salamanca Carlos García Carbayo. García Carbayo agradecía esa comunicación y diálogo antes de tomar la decisión. Una decisión que ya se ha materializado hoy en el Boletín Oficial de Castilla y León y que entra en vigor a las oo horas de mañana jueves.

Aún así, García Carbayo ha sido reivindicativo con la Junta .Ha dejado claro que el Ayuntamiento hará su trabajo. pero también espera que haga lo mismo la administración autonómica. Le pide que el suministro de los test pcr sea estable y que el robot comprometido para hacerlos llegue finalmente al hospital de Salamanca.

No solo es reivindicativo el alcalde de la ciudad. También lo es la segunda de a bordo en el Ayuntamiento de Salamanca, la portavoz de Ciudadanos y teniente alcalde Ana Suárez. Entiende que los 14 días de medidas restrictivas, no han funcionado. Y siete días más no marcarán diferencia,sino se cuenta con los medios necesarios para hacer las pcrs. Hay cuestiones que no se entienden, cuenta a COPE SALAMANCA.

Considera esta ampliación de las restricciones, una mala noticia el portavoz municipal del grupo socialista, José Luis Mateos .Se pregunta el por qué hemos llegado a este punto. Tiene claro que la Junta , el PP y Ciudadanos, no han hecho los deberes. No se ha reforzado la Atención Primaria, no se ha reforzado el número de rastreadores y coincide con el alcalde en que no se rompa la cadena de suministros de los reactivos para las PCRs

A la pregunta de qué le parecen esas medidas de control más ágiles y duras que llevará a cabo la Policía Local, junto con la ayuda de la Nacional, Mateos explica que se veía venir. El partido sugirió ya al equipo de gobierno del ayto la realización de unos protocolos para controlar la movilidad en la ciudad antes del inicio del colegio. No se ha hecho y las consecuencias se ven, nos dice, cada día.

A cerca de ese control más rápido y férreo de las cuarentenas, también ha hablado en las últimas horas el alcalde de Salamanca. Es una de las reclamaciones que venía realizando a la Junta el Consistorio, ha señalado García Carbayo.