El Ayuntamiento de Salamanca refuerza en 2021 la atención a las familias más vulnerables

En un año duro, el 2020, los 8 Centros de Acción Social de la Ciudad, CEAS, han atendido las necesidades básicas de 1251 familias. El Centro de Formación y Orientación Laboral ha realizado cerca de 4.000 atenciones y se han insertado en el mercado laboral alrededor de 200 personas. El CIAM ha registrado 211 casos de mujeres víctimas de violencia de género.

Para este 2021, el planteamiento de los servicios sociales municipales es el de seguir dando una respuesta rápida y eficaz a las familias salmantinas. Ana Suárez, concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades,manifiesta que se está trabajando en el incremento del personal en estos servicios . Además, en este 2021 la partida presupuestaria contempla inicialmente dos millones de euros más que el año pasado con visos de incrementarse si fuera necesario

Detras de los números, hay personas. Por eso, Suárez no ha querido hoy dejar pasar la oportunidad de lanzar este mensaje a la sociedad salmantina: "no pasa nada por acudir a los Servicios Sociales , no pasa nada por recibir una ayuda en un momento determinado para pasar un bache. Cuando la situación mejora, se sigue adelante"