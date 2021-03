Un año de pandemia: Siguen en ERTE los trabajadores de las empresas del transporte de Salamanca

Un año después del inicio de la pandemia, la mayoría de los trabajadores del transporte de autobús se encuentra en ERTE, parcial o total.

Antonio Pablos, responsable de la Asociación de Empresarios Salmantinos de Transporte de Viajeros en Autobús, AESBUS, cuenta a COPE SALAMANCA que solo funcionan bien los servicios regulares de carácter especial, es decir, las rutas de colegios. Al 100 por 100 se ,encuentran las líneas regulares a pesar de que la ocupación de pasajeros ronda entre el 50 y 60% . Peor lo está pasando el transporte discrecional. No hay excursiones escolares, ni de otro tipo, no hay practicamente bodas y, por supuesto, no hay turistas porque no vienen. La situación, afirma, es muy dura.

El sector tiene las esperanzas puestas en la vacunación. Reclama más dosis para que la gente pueda salir y disfrutar de la vida de nuevo. También considera positivo el nuevo bono rural que ha comenzado a implantarse este mes en la zona piloto de Fuentes de Oñoro. Es un transporte a la demanda gratuito para el medio rural que estará implantado en toda Castilla y León dentro de un año.