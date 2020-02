Una bebida "antiacosadores" en Salamanca para evitar agresiones: "Es un parche, no la solución"

Qué bonito es el amor con su cosquilleo, su tensión de si me mira no me mira, me llama, me escribe mensajes al móvil... Es tan fina la barrera para pasar a otro tipo de sentimientos que nada tienen que ver con el amor que cuesta, muchas veces, distinguir lo que es el AMOR de sucedáneos.

El amor (en este finde de San Valentín), nos dice Ascensión Iglesias presidenta de la Asociación Plaza Mayor de Salamanca, no es el de la Ley del Agrado. “Las mujeres para agradar siempre tienen que estar contentas, perfectas y siempre dispuestas. El amor no es el amor romántico que los jóvenes ven en las películas, en la televisión o en videojuegos. No es el amor omnipotente, que se idealiza, el que te dice que esa pareja es tu media naranja, que sin ella no eres nada, que es para siempre. Ese es un amor que soporta comentarios y hechos que no se deberían soportar”

Para nuestros jóvenes, dice Iglesias, “lo más importante y urgente es no confundir este amor que nos presentan como romántico y hacerles ver que el amor es más que eso. El amor es precioso y hay que amar pero desde la igualdad y desde el diálogo"

Pero hay quien no lo entiende y ahí surgen muchos de los problemas sociales hoy en día y que, algunos de ellos, llegan a asociaciones de este tipo que tristemente no terminan en denuncia. “Cada vez son más las jóvenes las que recalan contando un caso de agresión o de acoso sexual que ha ocurrido un fin de semana en el que se encontraban de fiesta, tomando algo y conocían a un chico o un grupo de chicos”.

Por eso, para Ascension Iglesias el hecho de que un bar de Salamanca, anónimo por supuesto, haya tenido la idea de servir un cóctel “antiacosadores” a aquellas mujeres que lo pidan porque sientan que se encuentran en peligro le parece muy “buenísima idea”. Aplaude la implicación de este hostelero y hace un llamamiento para que la hostelería salmantina se implique mucho más en una ciudad universitaria por excelencia y en la que anualmente estudian miles de jóvenes que vienen de distintas partes de España y del mundo. Y en la que nos cuenta, hay más casos de agresión sexual de los que pensamos. “Detrás de la barra de un bar se ven muchas cosas y quizás, en la medida de lo posible, los hosteleros deberían ser los primeros en dar la voz de alarma e incluso ayudar a la persona que crean que se encuentra en una situación incómoda”, nos dice.

Por eso, iniciativas como estas son buenas, repite Ascensión Iglesias, “puede ayudar a la posible víctima pero no es la solución al problema”. Por cierto que la presidenta de la Asociación Plaza Mayor nos recuerda que se han dado charlas formativas a hosteleros en Salamanca para actuar y prevenir casos de acoso sexual. No son muchos, pero es un comienzo.

Recuerda también Iglesias que esta bebida no deja de ser “un parche, hay que ir mucho más allá educando a nuestros jóvenes en una coeducación afectiva sexual.Hay que lograr que se llegue a entender que nadie es más que nadie, en todos los aspectos de la vida”.