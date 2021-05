La nueva ley del lobo entrará en vigor antes del 25 de septiembre

Si hace unos días te contábamos que se paralizaba la tramitación de la ley del lobo tenemos malas noticias para los ganaderos de Salamanca.

Tras las reuniones entre el Ministerio de Transición Ecológica y los sindicatos la semana pasada había esperanza, pero no. El gobierno de Sánchez vuelve a jugar con el sector primario y a partir del 25 de septiembre, como muy tarde, la caza del lobo estará prohibida y será un delito. Esto llevará a más pérdidas a los ganaderos que no solo se ven afectados a la hora de la muerte de los animales. Carlos Sánchez de UPA Salamanca: “Aparecen los gastos derivados, si matan a un ternero hay que seguir dando de comer a la madre y estos terneros también se han tenido que alimentar y han producido gastos”

Paralizada la nueva ley sobre el lobo La prohibición de la caza del lobo supondría la pérdida de ganado y dinero para el sector primario de la provincia. En 2020 los cánidos mataron a 330 cabezas de ganado. Redacción COPE SalamancaSalamanca 14 may 2021 - 11:51

La orden se expone ahora a información pública durante 20 días y entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y establece que el fin de la caza del lobo --algo que se permite en algunas comunidades autónomas al norte del Duero-- será a más tardar el 25 de septiembre próximo.

El borrador plantea un calendario "transitorio" hasta que una futura Conferencia Sectorial apruebe la futura Estrategia de la especie en los próximos meses. El proyecto de orden ministerial amplía a "todos los núcleos" de población lobera el estatus de protección especial que prohíbe su caza en todo el territorio, y revierte de este modo la condición de especie cinegética que hasta ahora mantenía al norte del Duero.

No obstante, el texto determina que, en tanto no se disponga de la Estrategia Estatal del Lobo, se podrán seguir aplicando las medidas vigentes establecidas por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas para gestionar el manejo de sus respectivas poblaciones de lobos. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha explicado que esto supone fijar un calendario transitorio hasta que la orden surta "plenos efectos". "Será en el momento en que la Conferencia Sectorial haya aprobado la Estrategia Estatal del Lobo, no más tarde del 25 de septiembre, cuando el lobo adquiera su nuevo estatus de protección", ha precisado.

El Ministerio está coordinando los trabajos para preparar la elaboración de un nuevo censo nacional del lobo con el fin de actualizar el número de manadas durante lo que queda de 2021 y 2022 y explora "nuevas líneas" de financiación como un pago suplementario adicional al pastoreo extensivo en zonas de convivencia con grandes carnívoros y medidas comunes de protección del ganado para evitar ataques.

De media el lobo mató a un animal cada día en nuestra provincia el último año. El aumento de ataques es significativo, en 2019 se registraron apenas 50. Los ganaderos se aferran a que este cambio no sea el definitivo y el ministerio vuelva a la senda de la negociación.