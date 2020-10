El sentimiento por unas fiestas canceladas

La pandemia este año lo ha cambiado todo, incluso las tradiciones más férreas esas con las que llevábamos años y habían venido de nuestros antepasados. Hoy siete de octubre se celebra el día del rosario y en pueblos de la provincia se celebrarían sus fiestas patronales.

Uno de estos pueblos es el de las Veguillas, conocido por estar al lado de la ermita del Cristo de Cabrera en pleno campo charro. Este año no habrá fiestas del Rosario, un bando municipal las suspendía por la pandemia. Mientras tanto, el ayuntamiento ha destinado el presupuesto de los festejos en mejorar el pueblo como la remodelación del parque municipal, la compra de una furgoneta para los servicios municipales. Maria del Rosario García, vecina de las Veguillas para Cope: "Es una pena que se hayan cancelado las fiestas, ya se han cancelado las dos de este año. Lo peor ha sido el golpe de no poder sacar a la patrona por las calles, ver a la gente como llega al pueblo, escuchar como resuena el tambor y la dulzaina en la plaza después de misa, las comidas en las casas y las lumbres con sus asados. Tendremos que esperar al año que viene, no solo a estas fiestas de octubre si no también a las de junio a las del Cristo de Cabrera".

El consistorio también ha regalado a los vecinos un kit compuesto por una mascarilla, gel y otros enseres para combatir al virus. Las tradiciones este año las llevamos por dentro, pero pronto volveremos a las calles a disfrutar de los pueblos y de nuestras fiestas como en Veguillas y el Cristo de Cabrera.