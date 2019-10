Ponle cara. Di basta. Nadie sin hogar. Lema del nuevo círculo del silencio

Un mes más nos juntamos en torno al silencio para reivindicar, en esta ocasión, los derechos de las personas sin hogar. Tras el acto, tendrá lugar la lectura del siguiente manifiesto: PONLE CARA ¿Y tú, qué dices? di basta. NADIE SIN HOGAR

El lema de este año nos invita a ponernos cara… Todos sabemos la importancia que tienen los rostros concretos a la hora de sintonizar con los problemas. Se calcula que en España son unas 40.000 las personas que nos encontramos en situación de sin hogar. Pero detrás de estos datos fríos y anónimos siempre estamos personas concretas, personas que sufrimos y lloramos, que amamos y perdonamos, personas que, en definitiva, queremos ser felices. Poner cara y rostro es el primer paso para construir una sociedad más inclusiva que no deje en los márgenes a ningún ser humano. Por ello, con el objetivo de decir ¡basta! a la situación que vivimos tantas personas sin hogar, realizamos las siguientes peticiones a los diferentes colectivos implicados:

Es por ello que pedimos:

 Un modelo de sociedad diferente, cuyo objetivo es el bien común y no el de unos pocos, que no se basa en el consumismo sino en el compartir, que escucha a todo el mundo, que protege y promociona, que se basa en la justicia y no sólo en lo que es legal.

 Más vivienda social, pero mucha más. Que se garantice el derecho a la vivienda de todas las personas.

 Que la vivienda no sea un negocio. Rechazamos el uso mercantilista de la vivienda que excluye y vulnera el derecho de muchas personas a tener un hogar.

 Cada municipio ha de garantizar el acceso a servicios básicos para las personas que viven en la calle: comedores, duchas, …

 Que los recursos para personas sin hogar estén adaptados al ritmo de cada persona y no al revés. Y que no tengamos que estar en ellos más tiempo del estrictamente necesario.

 Una Renta Básica de Ciudadanía para que todo el mundo pueda tener garantizados unos ingresos mínimos. Y que sus criterios abarquen al máximo de personas.

 Incidir en la visibilización de la realidad de las personas sin hogar, porque cada vez es mayor la desigualdad que sufrimos como sociedad, y estamos en mayor riesgo de llegar a perder el hogar.

 A toda la ciudadanía: Que ponga rostro y nombre a las personas sin hogar. Que no nos deshumanice.

 Para que el año que viene no haya nadie durmiendo en la calle en ninguno de nuestros pueblos y ciudades.

