"No podemos pagar más"

Hoy han salido a la calle los trabajadores y trabajadoras de las empresas de autocares salmantinas que realizan los servicios discrecionales de rutas escolares y turísticas. Piden ayudas al Gobierno Central y Autonómico.

Es un sector que se encuentra desesperado. A diferencia de los servicios regulares de autobuses, ellos, nos cuenta Nuria Criado, no han recibido hasta el momento ningún tipo de ayuda. Están ahogados, dice. Hay empresas que han desembolsado en estos meses de pandemia más de 60.000 euros entre alquileres, agua, luz, proveedores y seguros de los autobuses. Un autobús además cuesta en torno a 250.000 y 350.000 euros. El sector pide moratorias en los lising para hacer frente al pago de su medio de trabajo. Mensualmente abonan entre 3.000 y 5.000 euros. Solicitan también Ertes mucho más flexibles. No pueden hacer frente al pago de la seguridad social de sus trabajadores. No tienen dinero.

Nuria Criado cuenta a Cope Salamanca que la Junta de Castilla y León ha suspendido los contratos ya firmados de las rutas de escolares que les suponían unos ingresos. Hasta el momento, la entidad regional no les ha abonado nada. En esta manifestación han contado con el apoyo de los transportistas autónomos de Salamanca, pero no con los transportes de viajero en autobus.