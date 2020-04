37 personas curadas frente a las 20 personas muertas en las últimas 24 horas

Hoy a pesar de que las cifras son elevadas. Nos quedamos con la parte positiva. Las personas curadas son 37 frente a las 20 personas muertas en las últimas 24 horas. En total, Salamanca lleva un total de 1413 positivos, 97 en las últimas horas. Ya sumamos un total de 272 altas y 155 personas fallecidas.

También es un dato positivo el hecho de que el complejo hospitalario de Salamanca goce de buena salud en cuanto a la disponibilidad de camas y de Ucis ampliadas. De las 90 que se tienen, están ocupadas 60. 43 por pacientes Covid. Hoy la consejera de Sanidad Verónica Casado ha explicado que la decisión del personal médico de que un paciente ingrese en la UCI no solo se hace por criterios médicos de la edad. Estar en la Uci,ha señalado, es una situación muy dura y también conlleva sus riesgos. Hay personas de alrededor de 50 años, ha contado, que no entran en la UCI porque puede afectarles seriamente. El profesional de UCI decide si el paciente pasa o no en función de sus condiciones para aguantar entre dos y tres semanas en dicha Unidad.

En las últimas horas, la Junta de cyl ha intervenido la residencia mirobrigense de Caracillo, de titularidad privada.Ha reubicado a una treintena de prsonas sin sintomas en otra residencia privada de la capital salmantina. Una decisión tomada ante la falta de personal detectado en este centro.