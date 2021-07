Desde esta tarde a las 3 tráfico comenzará la operación salida de agosto donde se prevén desplazamientos muy similares al 2019. Los datos de vacunación, la caída de las restricciones para los desplazamientos y las ganas de salir animan estos viajes. La DGT estima que en nuestra provincia se realicen más de 70.000 viajes. La mayor de los desplazamientos serán de corto y medio recorrido, debido a la tendencia del teletrabajo y las segundas residencias. El fiscal de seguridad vial, Bartolomé Vargas:”Pedir la colaboración ciudadana para frenar las conductas irresponsables en carretera”.

Ante esta situación, además del dispositivo de regulación y vigilancia la DGT pondrá en marcha una campaña para intensificar los controles de alcohol y drogas a conductores, del 2 al 8 de agosto. También seguirá poniendo en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico durante todos los fines de semana del verano.

El hecho de que este año el 1 de agosto coincida en domingo conlleva, según la DGT que durante todo el fin de semana las principales vías soporte un importante número de desplazamientos, ya que coinciden en la carretera los trayectos propios del fin de semana de verano, con los que comienzan sus vacaciones y con aquellos otros que finalizan su periodo vacacional. La DGT destaca que aunque el 1 de agosto sigue siendo la fecha de comienzo de vacaciones para miles de ciudadanos, la tendencia de los últimos años ha sido la de fragmentarlas y disfrutarlas en periodos más cortos. Este año, además, el teletrabajo ha facilitado a muchos ciudadanos la posibilidad de trabajar en segundas residencias o alejados de las grandes urbes.

De momento, en esta segunda operación especial espera que los principales problemas de circulación se darán en las salidas de las grandes ciudades y en las principales vías de comunicación de acceso a las zonas del litoral, tanto en la tarde del viernes como durante la mañana del sábado.Por estos motivos y durante todo el año la Guardia Civil ha puesto en marcha dispositivos especiales de regulación y vigilancia del tráfico. Algunos de los puntos más conflictivos en nuestra provincia son las rotondas del Lecrec y de Buenos Aires, la carretera de Vitigudino pero sobre todo la confianza en los trayectos que realizamos a diario.

RECOMENDACIONES

La DGT recuerda que se pueden evitar accidentes con gestos sencillos como ir despacio, sobre todo en las carreteras convencionales y respetar la velocidad establecida en cada vía y mantener la distancia de seguridad con el vehículo precedente, ya que invadir esta distancia es agresivo, inaceptable y lo más grave, provoca accidentes.

Del mismo modo, reitera que no se debe beber si se va a conducir y si alguien del grupo ha bebido es responsabilidad de todos no dejarle conducir y que se debe apagar el móvil para conducir o poner el modo coche en los dispositivos que lo incluyan ya que la DGT considera que no hay nada que no pueda esperar y si se va como pasajero no se debe dejar al conductor manipular el móvil.