Mariano Barbacid: "Ojalá hubiera más mecenazgo para la sanidad e investigación pública en España"

El científico español Mariano Barbacid, hoy en Salamanca, ha salido en defensa de las donaciones a la sanidad e investigación pública tras las críticas que ha recibido el empresario Amancio Ortega por donar maquinaria para tratamientos de cáncer. En EEUU, recuerda el investigador oncológico, el mecenazgo social es el pan nuestro de cada día. Los centros e institutos son públicos, pero las donaciones privadas son “la fruta sobre la tarta”. En España, se producen pocas donaciones y cuando se producen se critican como el caso de Ortega, manifiesta.

El afamado investigador oncológico ahonda en un grave problema y es que “el Estado, más que cojear, es que no se mueve”, ha señalado; por eso, la investigación se encuentra en una situación de absoluta precariedad. Espera que el Gobierno en España que se forme, tras los consiguientes pactos, destine más dinero a la ciencia. Explica que este año el Plan Retos ha contado con una media de financiación de 34.000 euros. Eso significa, ha añadido, que 1.500 laboratorios en España reciben menos de 34.000 euros. Los reactivos y anticuerpos se traen fuera de España y son carísimos porque no se piden grandes cantidades. Por eso con 34.000 euros, apostilla, solo da para el trabajo de un mes. Apunta que se han perdido 20 años en investigación, España se encuentra en los niveles de primeros del siglo XX. Espera que la situación revierta y España no se convierta en un país de servicios, sino de tecnología puntera.

Por eso aplaude iniciativas como las del Ayuntamiento de Salamanca del programa de atracción del talento investigador. Es un ejemplo, señala, para otras ciudades y comunidades autónomas y deja claro que es un programa, el iniciado por el anterior alcalde de Salamanca Alfonso Fdez Mañueco, que debería hacer el Estado. Se trae a los investigadores españoles de vuelta a España y durante 3 ó 5 años se les facilitan recursos económicos para que lleven a cabo sus investigaciones tal y como harían en el extranjero.