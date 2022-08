Desde que se redujo el límite de velocidad máximo en ciudad a 30 km por hora, el número de peatones fallecidos ha disminuido hasta un 43% en Salamanca. Además de que ha permitido sancionar infracciones sin margen de error.

Hoy hemos recorrido las calles de la ciudad para ver si, tras 2 años, los peatones salmantinos han notado la efectividad de esta medida y la conclusión definitiva es que no han notado gran cambio en cuanto a seguridad.

Por parte de los conductores el punto de vista es diferente y si hay que pagar sanción se asume la responsabilidad. Afirman que ir a 30 km/h es una pérdida de tiempo y tienes que salir mucho antes de casa porque si no no llegas a trabajar, por lo que casi se adelanta más caminando. Donde más lo respetan, dicen, es en las zonas de radar pero, donde no lo hay, se pisa un poco más el acelerador.