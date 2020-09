Las sanciones por saltarse la cuarentena pueden llegar a los 600.0001 euros

La junta levantó las restricciones de la capital, pero eso no quiere decir que la pandemia haya terminado. En las últimas semanas la policía ha registrado a 81 personas por saltarse la cuarentena, algo que pone en peligro a todos.

Si estamos a la espera de la prueba, si tenemos síntomas o incluso si hemos dado negativo tenemos que guardar la cuarentena. La policía realiza controles para que no los positivos no salgan del domicilio, los datos reflejan que uno de cada cuatro no lo cumple. El abogado Jose María Rozas para Cope explica que el uso de esta disposición se basa en la aplicación de la llamada 'ley mordaza'.

La aprobación de esta norma responde a la actual situación de riesgo sanitario mantenida y de rebrotes de la enfermedad COVID-19 que se han sucedido en muy distintos ámbitos, de usar todos los mecanismos frente a la pandemia que el ordenamiento jurídico facilita. En este sentido, este Decreto-ley se fundamenta tanto en la normativa sanitaria estatal como autonómica, general y sectorial, que, en sus articulados expresan la competencia de las distintas administraciones en la toma de medidas preventivas.

De una forma más concreta, las Leyes autonómica 8/2010, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León y la 10/2010, de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, refieren que las autoridades competentes, ante situaciones de riesgo para la salud individual o colectiva, podrán adoptar medidas preventivas que estimen pertinentes cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, en los términos previstos por la normativa estatal y autonómica.

El ámbito territorial de aplicación del Decreto-ley es la Comunidad de Castilla y León y, en el caso de incumplimiento por parte de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, de las medidas previstas, así fuesen denunciados esos hechos, se aplicará un régimen sancionador diferenciado en infracciones leves, graves o muy graves.

Las multas pueden ir entre los 60.000 y los 600.000 euros, dependiendo de la gravedad. Además, la junta recoge en su boletín una sanción de 3.000 euros a los promotores de la fiesta posterior a las novilladas de la diputación por incumplir las medidas de seguridad, algo que ya denunciaron los oyentes de Cope en su momento.