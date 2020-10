Las claves para ser uno de los mejores profesores de España

Tres docentes de Salamanca han sido nominados a mejores profesores del año en los “Oscars” de la educación. Un trabajo de equipo, en el que los profesores no serían nada sin sus alumnos y al contrario. Una vez finalizado el plazo de recepción de propuestas para la elección de los Mejores Docentes de Educación Infantil, Primaria, Secundaria/Bachiller, FP y Universidad de toda España 2020, se han recibido un total de 1045 propuestas procedentes de todos los rincones de España y de alumnado y familiares del alumnado en el caso de Educación Infantil y Primaria.

Las propuestas recibidas se agrupan de la siguiente forma:

-233 propuestas para la etapa de Educación Infantil.

-346 propuestas para la etapa de Educación Primaria.

-152 propuestas para la etapa de Educación Secundaria/Bachiller 61 propuestas para la etapa de Formación Profesional

-253 propuestas para la etapa de Universidad.

Posteriormente, se otorgará a cada docente una puntuación final y se establecerá un ranking, obteniendo los 10 finalistas y el docente con más puntuación que será el ganador del Premio EDUCA ABANCA Mejor Docente de España 2020. Los criterios a tener en cuenta han sido aprobados en el año 2017 por el Comité de Expertos representando todas las etapas educativas. Estos docentes son ajenos a EDUCA. EDUCA desea agradecer públicamente su colaboración altruista. EDUCA es consciente de la complejidad que supone establecer un baremo para puntuar los méritos de los docentes nominados, se ha intentado puntuar de forma justa un total de 6 dimensiones que a juicio del panel de expertos en Educación deben ser valorados. Estas dimensiones han sido valoradas con un máximo de 160 puntos.

No se trata de ser un sabio en el camino, sino no un guía en su aprendizaje. Lo importante para estos profesores no es llegar a clase soltar la lección y despedirse de ellos al cerrar la puerta. Lo importante en el profesorado del siglo XXI es comunicar, saber lo que necesitan los alumnos y aprender los dos. Roy Páramo de Llano del colegio La Milagrosa, nominado a mejor profesor de secundaria, para Cope Salamanca explica que una de las razones está en compartir con los alumnos y saber lo que necesitan, saber sus inquietudes.

En el caso de ganarlo, este premio sería compartido con todos ellos. La pregunta si es buen profesor o no, habría que hacérsela a sus alumnos pero gane o no lo más importante es el cariño y el aprecio de ellos. Hay que subirse a la mesa para recordar que hay que mirar las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde allí arriba.