No hay que relajarse, un segundo repunte sería terrible para el sistema sanitario

Descienden los casos positivos con 64 nuevos y de fallecidos en la provincia contabilizándose 6 nuevas muertes. En las últimas 24 horas se han producido 20 nuevas altas. Llevamos un total de 2257 positivos y de 258 fallecidos. No hay que relajarse, ha señalado hoy la Consejera de Sanidad, a la que preocupa el levantamiento del confinamiento para algunos trabajadores no esenciales. Hay que extremar las medidas de precaución. No nos podemos permitir, ha afirmado tajantemente, un repunte de los casos. Verónica Casado ha explicado hoy que el comité de expertos de la Junta de Castilla y León junto con los gerentes de los hospitales del Sacyl de la Comunidad recomiendan "máxima prudencia". Es necesario que las personas que tengan síntomas que no vayan a trabajar o aquellas personas que hayan estado en contacto con pacientes Covid tampoco lo hagan. En la medida de las posibilidades de cada uno, la consejera recomienda no utilizar el transporte úrbano.

A día de hoy, los hospitales de la región se encuentran al 56% de su capacidad y las Ucis extendidas al 68%. No existe por tanto riesgo de colapso en el sistema sanitario de CYL.