Si no se gestiona bien el virus, volveremos al confinamiento

Hoy los datos oficiales ofrecidos por la Consejería de Sanidad nos deja un satisfactorio descenso de casos positivos. 69 en las últimas 24 horas, 14 altas y tres fallecidos, dos más que ayer.

La Junta de Castilla y León considera una auténtica irresponsabilidad que el Ministerio de Sanidad no marque criterios objetivos sanitarios y epidemiológicos para pasar de fase en el desconfinamiento. Hoy Verónica Casado ha corroborado las palabras de la OMS que aseguran que es real el riesgo de volver al confinamiento si no se gestiona bien el virus. En la región, dice la consejera, impera la prudencia por eso, esta noche se le presentará al ministro la propuesta de pasar a la fase 1 solo 26 zonas básicas de salud. Aclara que epidemiológicamente la región no está peor que otras, ni tiene más volúmen de sanitarios infectados. Lo hacen así, por máxima prudencia.

La zona básica de Fuenteguinaldo se encuentra en verde. Llevan más de una semana sin casos positivos. Su alcaldesa Lourdes Palo, nos cuenta, que es gracias a la disciplina de los vecinos. Desean pasar a la Fase 1, pero con garantías.

En la fase 1 recordamos que podría abrir la restauración en un 30% de su capacidad, comercios, hoteles, alojamientos turísticos, lugares de culto a la mitad de su capacidad y los centros de alto rendimiento deportivo.