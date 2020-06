Los datos oficiales por coronavirus reflejan que en las últimas 24 horas ha fallecido una persona y que se han registrado 3 positivos. 4 personas han recibido el alta. Hoy ha comparecido la consejera de Sanidad. Veronica Casado ha afirmado que se está pendiente de la resolución del Ministerio. Ese "sí" oficial a que toda Castilla y León, toda la provincia de Salamanca, se encuentre en fase 2 el lunes.

Ha recordado que la Fase 2 no es la normalidad. Se abre el comercio minorista sin contabilizar metros pero si con un 40% del aforo, los centros comerciales también con aforo restringido, los bares pueden reservar un porcentaje de mesas y siguen con sus terrazas y se pueden visitar cines, museos, teatros con limitación de aforo. En Fase 2, ha remarcado Casado, no existe movilidad ni entre provincias ni entre comunidades autónomas.

Casado ha insistido en la necesidad de establecer círcuitos Covid y no Covid en los hospitales y centros de salud, también en los rurales. La llamada telefónica de los pacientes es fundamental para derivarles a uno u otro circuito con total seguridad y así atenderles. Si estos circuitos no se garantizan, ha señalado, el Ministerio de Sanidad no dará luz verde al paso de fases.