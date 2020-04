"Echo de menos a mi familia y al sistema sanitario español"

A Fernando Recaj toda esta situación que vivimos en España le ha pillado trabajando en una universidad de Maryland,a hora y media de Washington. Desde hace un mes sus clases de español las imparte on line. No sale de su casa más que para hacer algo de compra o dar un pequeño paseo porque según nos cuenta el confinamiento no es tan estricto, de momento, como en nuestro país. Unicamente, nos dice, que no se permite salir en estos paseos en grupo.

La sanidad en EEUU se paga, nos dice. Como casi todos los americanos,él cuenta con un seguro médico,aunque no le cubre el 100% de los gastos. Unicamente el seguro privado le cubre entre un 50 y un 60% de los gastos que se derivaran, en un hipotético caso, de un posible contagio por coronavirus. El test, la estancia en el hospital y el tratamiento podría suponer un gasto de 10.000 euros. Él tendría que abonar alrededor de 5.000 euros.

El semestre escolar para Fernando Recaj finaliza el 15 de mayo. Su intención es regresar a España, si no se cierran las fronteras. De momento, hay vuelo,eso sí a un precio mucho más caro.