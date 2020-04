Datos esperanzadores: desciende el número de positivos y fallecidos por Covid 19

El descenso tanto en el número de fallecidos, tres, como de casos nuevos, 12, y las 31 altas registradas en las últimas 24 horas en nuestra provincia son datos más que positivos. Se cumple un mes del confinamiento social, llevamos 2269 casos positivos., 658 altas en total y 261 personas fallecidas. A persar de los descensos, la Consejera de Sanidad Verónica Casado se muestra prudente. No es el momento de bajar la guardia en las medidas de confinamiento social a pesar de los descensos que se registran en muchos puntos de la Comunidad. Es necesario seguir extremando todas las precauciones hasta alcanzar la cifra de casos cero.

A día de hoy, los hospitales del Sacyl tienen camas suficientes pero preocupa la situación de las UCIs ampliadas que se encuentran ya al 68% teniendo en cuenta que un paciente covid permanece en ellas entre dos y cuatro semanas.

Hoy la Junta de Castilla y León celebra reunión, esta tarde, con el grupo de expertos que les viene asesorando. Entre las cuestiones que se debatirán se encuentran el manejo de pacientes Covid en domicilios, manejo pediátrico en el área hospitalaria, medidas que se introducirán en lo que se conoce como "desescalada".

La Consejera de Sanidad ha aprovechado hoy para dar algunos consejos: los guantes hay que llevarlos si uno va al supermercado o va a estar en contacto con superficies en principio contaminadas, hay que quitarlos pellizcando desde la parte de la muñeca sin "toquetearlos"mucho. Casado ha señalado que quien no use gafas no tiene por qué utilizarlas. No existe nada concluyente de que el virus perviva en la ropa pero en algunos tejidos puede sobrevivir hasta 12 horas. Aconseja quitarla y meterla en la lavadora a temperatura elevada. Recomienda dejar los zapatos utilizados en la entrada de la casa.