Los líderes nacionales de PP, Ciudadanos y Vox, es decir Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal han firmado el Manifiesto de la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca con elque se comprometen a blindar el Archivo de Salamanca. Según policarpo Sánchez, presidente de la Asociación Salvar el archivo de Salamanca propone en las líneas del manifiesto es que las formaciones políticas hagan lo posible para que no salga ni un papel más y se decidan a exigir a la Generalitat de Cataluña que devuelva los 400.000 documentos que mantiene en su poder de manera ilegal. El compromiso quedará reflejado en sus programas electorales para las generales.

Aunque han existido contactos con el Psoe, finalmente este partido descarta la firma del Manifiesto.Para Policarpo Sánchez esta formación no ha entendido nada. Es un Archivo nde todos los españoles, no de Salamanca y su postura avala a la Generalidad el q ue no devuelva los documentos que se le reclaman.

Policarpo Sánchez recuerda que el manifiesto está abierto a que cualquier ciudadno pueda suscribirlo, como lo han hecho ya algunas asociaciones culturales y deportivas de Salamanca.