La casualidad del libro de Shakespeare que ha aparecido en Salamanca

La pieza es 'The two noble kinsmen' y data de 1634, esta pieza está considerada como la última del escritor británico. Esta obra lleva anotaciones del primer rector del colegio de los escoceses y se desconoce cómo pudo llegar hasta las estanterías: Thomas Killbride, rector del Real Colegio de los Escoceses explica que lleva en su poder desde hace trescientos años pero que en Salamanca unicamente lleva los últimos treinta y que no se había descubierto hasta ahora por la dificultad de datar todos los libros antiguos que tienen en su haber.

El descubridor ha sido Jonh Stone, quien lo encontró por casualidad ya que llegó a Salamanca para estudiar sobre el impulsor del liberalismo, Adam Smith. Stone para Cope Salamanca indica que apareció por el tipo de encuadernación y porque en los lomos de los libros antiguos no suele aparecer el nombre y el título del mismo.

Ahora mismo se está estudiando cómo llegó a España a través del tipo de encuadernación. Es el primero de toda España, Patrimonio Nacional databa la primera obra en impresa en inglés en 1720, cerca de 80 años más tarde que este descubrimiento. Por muchos años que pasen, Salamanca siempre tendrá algo nuevo que revelar.

El único ejemplar que podría disputarle al hallazgo ser la primera obra de Shakespeare en España es un volumen localizado en el Real Colegio de San Albano de Valladolid y que actualmente se conserva en la Folger Shakespeare Library de Washington. Sin embargo, varios estudiosos datan la llegada a España del ejemplar de Valladolid entre 1641 y 1651, por lo que si la obra encontrada por Stone llegó antes de 1640, sería el primer impreso de Shakespeare que habría circulado en España.

Además del libro que contiene 'The two noble kinsmen', Stone descubrió en Salamanca un segundo volumen de obras de teatro inglés de los mismos años, que debieron llegar a la primera sede histórica del Real Colegio, en Madrid, y de la que se han ido trasladando a las diferentes sedes que ha tenido, siendo desde 1985 en Salamanca. El investigador de la UB ha afirmado que el hallazgo de la obra de Shakespeare evidencia el interés por estudiar a fondo la biblioteca del Real Colegio de los Escoceses y su colección de obras inglesas, tanto de literatura como de otros ámbitos.