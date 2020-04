La cara A y la cara B del coronavirus

Hoy desde mi confinamiento no puedo por menos de acordarme de todas aquellas familias que han perdido,a un ser querido. Es la cara más amarga de este tiempo que nos toca vivir. No hay casi ni despedidas, ni abrazos, ni velatorios, ni funerales...nuestro ser querido se va solo y casi en silencio.

No he perdido un familiar de sangre, pero casi como si lo fuera D. Alfredo, Alfredo Ramajo amigo desde hace 25 años cuando era capellán del Bolsín Taurino de Ciudad Rodrigo . Una amistad que siguió a lo largo de todos estos años al sumarse como párroco de mi pueblo El Maíllo durante los últimos 10 o 15 años ya no llevo la cuenta , porque cuando yo iba siempre estaba allí. Era un cura sí pero sobre todo era un vecino más del pueblo que ahora llora su vacío y su ausencia. Pili,una vecina del pueblo que reside en Madrid, le recuercda como un maillense más

La Cara B, la cara más positiva de este virus, es que la vida, que se ha ha reducido casi a cuatro paredes, continúa. Jeny es madre de Alba ya adolescente y de Jorge, un terremoto de 7 años. Pronto serán cinco en casa. Ella y David, su marido, esperan impacientes la llegada de Erick. Jeny está de ocho meses y le han retirado la medicación que tomaba para evitar que el parto se adelantara. Eso significa que Erick puede nacer en cualquier momento. Jeny, lanza un mensaje de tranquilidad a todas las mujeres que vayan a ser madres: "todo va a salir bien, estamos en las mejores manos".

Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría. Todo en la vida es aprendizaje,todo en la vida, dice El Principito, está en seguir adelante. Pues eso, a seguir un día más...