50 buitres matan a una vaca embarazada en la comarca de Guijuelo

A los ataques del lobo, ahora hay que sumar los de los buitres. Estos animales carroñeros se han cobrado la vida de una vaca preñada en la comarca de Guijuelo.

Este es el primer ataque que recibe esta ganadera de Bercimuelle, pero ya ha pasado en más ocasiones en la provincia. Los ataques más normales, son cuando los animales están débiles o están pariendo. La propia ganadera, Yara Martín reconoce para Cope que a las buitreras ya no se le pueden echar los animales y los buitres se alimentan de estos ejemplares. En comparación con los lobos, estos ataques son peores ya que no reciben ningún tipo de ayuda.

Yara Martín Pérez: “Ha sido tremendo y da mucha rabia perder una vaca buena, en pleno rendimiento y que iba a parir en unos meses. Nosotros no tenemos la culpa de que los buitres no tengan qué comer y nos ataquen al ganado, porque lo perdemos todo, nadie nos compensa por esto. Si, al menos, pudiéramos echar alimento en las buitreras para que estos ataques se redujeran, pero ni eso”. Pérez estima en unos 2.200 euros la pérdida ocasionada sólo este domingo. “Y es que no nos pagan ni un duro. Nadie se hace cargo de esto”.

ASAJA Salamanca insta a la Junta de Castilla y León a que aborde cuanto antes los problemas que causan los buitres por falta de alimento. Además, urge a la Administración regional que implante un sistema de compensación al igual que ocurre con el lobo, para poder reponer las pérdidas ocasionadas. Así mismo, la OPA advierte que el sistema de compensación del lobo está muy por debajo de las pérdidas reales y que “no es de recibo” que otros animales salvajes puedan atacar libremente sin ningún tipo de resarcimiento a los ganaderos, como el caso de buitres o meloncillos.