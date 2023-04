Zunder Palencia - Juaristi ISB: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar la quinta derrota de la temporada en el derby ante Burgos en el seguramente fuera el peor partido de una campaña que sigue siendo de sobresaliente, la liga no para. Gran desplazamiento morado en Burgos con en torno a 600 morados animando en las gradas. Con la victoria de Andorra en Valladolid nos quedamos a 2 partidos de ellos en la primera plaza en esa lucha por el ascenso directo a ACB y únicamente restan 5 jornadas. Hay que pensar partido a partido, pero no cabe duda que las opciones se han complicado considerablemente. Recibimos a un Juaristi quien sigue en la lucha y sigue dando que hablar una edición más después de su heroica salvación (precisamente conseguida ante nuestro equipo). Es uno de los equipos más humildes de la categoría y a buen seguro, el presupuesto más austero de toda la LEB Oro. Juaristi cumple su 3º temporada en su historia en la liga, siendo un clásico de la LEB Plata donde suma hasta 10 temporadas. Es un verdadero milagro que una localidad de apenas 15.000 habitantes esté jugando en la 2ª división del basket nacional.

Juaristi es un equipo situado 16º en la tabla con 8 victorias y 21 derrotas (8-21). De sus 8 victorias, 6 han sido conseguidas como local y 2 a domicilio. Acumula una gran racha de 3 victorias seguidas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 5 partidos jugados ante ellos, con 4 victorias palentinas y 1 azpeitiarras (en Palencia 2-0 a nuestro favor). Fuera de casa, han vencido 2/15 encuentros, siendo uno de los peores visitantes de la liga. Únicamente, han vencido a Cáceres & Albacete.

Vienen de GANAR a Cáceres (102-97) en un partido donde sobresalió Alagie Njie con 23 valoración. El precedente del partido de IDA en Azpeitia, fue victoria por (84-87) destacando Wintering con 17 de valoración.

Entrenados por Mikel Odriozola quien realizó una gran labor como entrenador ayudante de Iñaki Jiménez y ha sido el encargado de tomar las riendas del club guipuzcoano tras la salida de éste. Odriozola lleva desde 2019 aprendiendo y formándose en el club, así como dando pasos hacia adelante. Es su primera temporada como entrenador principal en su corta carrera en los banquillos, pues aún es muy joven. Iñaki Jiménez decidió salir del club de sus amores y de su vida, después de un gran trabajo en tierras azpeitiarras. El jovencísimo entrenador guipuzcoano con apenas 37 años, aterrizó en la 2019/2020 y cumplió 3 campañas al frente del equipo. En su palmarés cuenta con 2 Copas LEB Plata consecutivas y un ascenso a LEB Oro. Tiene una brillante carrera como coach por delante y ya de hecho, lo está demostrando. Siguen hasta 6 jugadores de la temporada pasada. Tienen 5 debutantes en la liga. La media de edad es de 24,2 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Juaristi ISB:

Posible Quinteto Titular

Base: (Dorsal 31): Barra Njie de 22 años y 1,91 altura. Medias: En 23 minutos; 12,1 puntos con 3,6 rebotes con 2,8 asistencias con 59% TC con 0% triples (0-7) y 56% TL (13-23)

Escolta: (Dorsal 11): Nathan Hoover de 25 años y 1,93 altura. Medias: En 27 minutos; 17 puntos con 2,4 rebotes con 41% TC y 38% triples (74-191) con 77% TL (108-140) (3º anotación) (5º faltas recibidas) (5º minutos)

Escolta/Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 10): Manex Ansorregui de 21 años y 1,94 altura. Medias: En 25 minutos; 8,4 puntos con 4,5 rebotes con 44% TC con 34% triples (17-50) y 66% TL (49-74)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 00): Dylan Van Eyck de 24 años y 2,03 altura. Medias: En 18 minutos; 6,7 puntos con 4,1 rebotes con 38% TC con 42% triples (15-35) y 33% TL (7-21)

Pívot: (Dorsal 25): Kai Edwards de 25 años y 2,06 altura. Medias: En 19 minutos; 5,5 puntos con 6 rebotes con 50% TC y 70% TL (17-24)

Banquillo

Base: (Dorsal 5): Beñat Hevia de 28 años y 1,78 altura. Medias: En 18 minutos; 2,6 puntos con 2,8 asistencias con 22% TC con 20% triples (13-64) y 83% TL (20-24)

Base: (Dorsal 7): Ierai Aizpitarte de 22 años y 1,80 altura. Medias: En 11 minutos; 2,4 puntos con 1,4 rebotes con 34% TC y con 34% triples (14-41)

Escolta: (Dorsal 27): Ibon Guridi de 31 años y 1,93 altura. Medias: En 15 minutos; 5,6 puntos con 2,5 rebotes con 50% TC y 23% triples (8-34) con 56% TL (31-55)

Escolta/Alero: (Dorsal 3): Ibrahim Magassa de 20 años y 2,01 altura. Medias: En 18 minutos; 5,9 puntos con 1,5 rebotes con 33% TC y 31% triples (28-88) con 82% TL (29-35)

Ala - Pívot: (Dorsal 20): Kevin Buckingham de 25 años y 1,98 altura. Medias: En 21 minutos; 7,2 puntos con 3,6 rebotes con 38% TC con 30% triples (17-56) y 55% TL (10-18)

Ala - Pívot: (Dorsal 8): Iñigo Royo de 22 años y 2,00 altura. Medias: En 18 minutos; 5,7 puntos con 3,6 rebotes con 40% TC con 30% triples (21-69) y 68% TL (17-25)

Pívot: (Dorsal 1): Khadim Sy de 26 años y 2,08 altura. Medias: En 19 minutos; 9,5 puntos con 5 rebotes con 41% TC con 37% triples (40-107) y 65% TL (26-40)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 81,9 pts. (4º) ptos recibidos; 72,5 pts. (3º) 2 pts (53%) (4º) 3 pts (33%) (8º) T. Libres (75%) (3º) reb totales (32,7) (8º) reb def. (22,5) (15º) reb ofens. (10,2) (4º) asist. (14,6) (8º) B. robados (7,7) (3º) B. perdidos (10,8) (17º) Faltas Cometidas (20,1) (12º) Faltas Recibidas (20,6) (8º)

PALENCIA ES:

- 3º MEJOR DEFENSA

- 3º % TL

- 3º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

Juaristi (medias): ptos anotados; 73,6 pts. (15º) ptos recibidos; 81,3 pts. (17º) 2 pts (48%) (16º) 3 pts (33%) (11º) T. Libres (68%) (17º) reb totales (31,4) (14º)

reb def. (22,2) (16º) reb ofens. (9,2) (10º) asist. (11,1) (18º) B. robados (6,1) (14º) B. perdidos (13,3) (4º) Faltas Cometidas (20,3) (15º) Faltas Recibidas (19,7) (13º)

JUARISTI ES:

- 2º PEOR DEFENSA

- 3º PEOR % T2

- 2º PEOR % TL

- EL QUE MENOS ASISTENCIAS DA

- LÍDER EN PÉRDIDAS





¿CÓMO LLEGA JUARISTI Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Mikel Odriozola se hizo cargo este verano del equipo tras la salida de Iñaki Jiménez, quien ha dejado un gran legado y el listón muy alto durante todo su periplo. Si bien es cierto que Juaristi ha estado metido en la zona de abajo desde el principio y bastante están haciendo conforme su presupuesto, no lo es menos que actualmente se encuentran en una gran racha y están llegando al tramo final con muchas opciones de salvación (a sabiendas de que es una situación complicada pero posible). La última victoria ante Cáceres para ellos, es una bombona de O2 en esa lucha por la salvación y anímicamente siguen creyendo que se puede. Su objetivo no puede ser otro, que intentar la mencionada salvación y es que cuando cuentas con un presupuesto tan limitado y tan pocos recursos, como decía al principio… es un auténtico MILAGRO que estén compitiendo y dando guerra en LEB Oro (mayor milagro aun, que consiguieran salvar la categoría en la 21/22). Presentan un ritmo de juego alto con muchas posesiones y cortas. Es 5º en nº posesiones con 72 de media por choque.





LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: El no tener miedo a nada y seguir disfrutando de la LEB Oro. Han mantenido el bloque nacional que les dio la salvación la temporada pasada, con hasta 6 renovaciones (Hevia, Aizpitarte, Guridi, Ansorregi, Buckingham y Royo) y a ello, han sumado unos interesantes mimbres en forma de fichajes o cesiones de jugadores jóvenes (Njie, Hoover, Magassa, Van Eyck, Sy) a la que suma también un jugador con experiencia en la liga como (Edwards). Aunque en la 22/23 y a diferencia de la pasada, no están haciendo de

su pabellón un “fortín”, siempre es complicado ganar en la pista azpeitarra donde imponen un ritmo de juego muy alto para intentar desarbolar al rival. El simple hecho de competir como lo están haciendo en la liga con sus recursos, es para quitarse el sombrero. Pocos equipos más humildes y trabajadores hay que ellos. Si volvieran a conseguir una hipotética salvación, sería otra vez una heroicidad (mayor incluso que la anterior).

Lo peor: La inexperiencia global en la categoría, puede suponer un problema (aunque no se notó para nada en la pasada 21/22), la plantilla seguramente no tenga la misma calidad en su roster que la pasada. Es el roster con media de edad más baja de toda la competición (24,2 años) y ello puede jugar un arma de doble filo. Ya que por un lado, tiene cosas positivas como la intensidad, energía, etc de los jugadores. Pero por otro lado, puede conllevar elementos negativos como la mencionada falta de experiencia, en momentos cumbres de la temporada que se avecinan cuando se juegan las habichuelas. Ningún jugador sobrepasa la barrera de los 30 años (salvo Guridi). Las salidas de varios baluartes (en especial Cissoko, Savkov y Hanzlik), tras su gran campaña pasada donde estuvieron cedidos por parte de Baskonia, dejaron un vacío de calidad importante difícil de sustituir. Encajar 81,3 puntos de media son demasiados. Si mejoran en defensa tendrán opciones de salvación, pero si no se antoja complicado.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: NATHAN HOOVER

JUGADOR A SEGUIR: KHADIM SY / KEVIN BUCKINGHAM

El partido se disputará este VIERNES 21 de Abril a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Javier Ávila Zurita → colegio andaluz), (Antonio Manuel Zamora Rodríguez → colegio catalán) y (Sergio Acevedo Perera → colegio extremeño). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/36beb909-f36d-4c6c-60f2-08db3c164d81