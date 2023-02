Zunder Palencia - HLA Alicante: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de conseguir conquistar la Copa Princesa en casa ante Andorra en lo que fue un auténtico partidazo y ambientazo, con seguramente el mejor ambiente vivido desde la reforma del nuevo pabellón y desde que se juega en la Nueva Caldera De Castilla, el club ha vuelto a hacer historia. Ha sumado en sus vitrinas la 3º Copa ya sea Príncipe o Princesa y lo ha hecho ganándolas todas ellas como local. Hecho insólito e histórico no solo para el club, si no en la historia de la competición ya que nunca antes ningún club había alcanzado los 3 trofeos coperos. Pero la competición no para y vuelve la liga. Recibimos a un HLA Alicante ubicado en la zona media - alta. Tras una campaña anterior muy irregular donde se quedaron fuera de los PO de ascenso a ACB, están intentando dar guerra y luchar en esa mencionada zona media-alta. Con 8 temporadas de historia con su nueva denominación como Fundación, este club de nueva creacióncumple su 4º temporada en la liga. Da relevo al histórico Lucentum (fundado en el 1994 y que consiguió 4 ascensos a ACB ). Una ciudad histórica en el basket como Alicante y su afición, sigue disfrutando de un deporte siempre respaldado en la ciudad.

HLA Alicante es un equipo que se sitúa 7º en la tabla con 13 victorias y 7 derrotas (13-7). De sus 13 victorias, 10 han sido como local y 3 fuera de su feudo. Llegan en buena racha con 3 victorias de los últimos 4 jugados. Los precedentes históricos de enfrentamientos con Alicante son, de 6 partidos jugados, 4 victorias para Palencia y 2 para el equipo alicantino (en Palencia 2-1 a nuestro favor) . Fuera de casa, han vencido 3/9 encuentros habiendo ganado en Oviedo, Burgos y Cáceres. Partido muy especial para 2 miembros ex Lucentum. Por un lado el coach Pedro Rivero (quien vuelve a enfrentarse ante el que fue su equipo) y por otro lado, para Chumi Ortega . Por parte alicantina, los interiores ex morados Edu Gatell y Sasa Borovnjak volverán a verse las caras.

Vienen de GANAR a Cáceres (80-68) destacando Gatell con 24 valoración. El precedente del partido de IDA en Alicante, fue victoria por (54-82) destacando Mathieu Kamba con 18 de valoración .

Entrenados por el sevillano Rafa Monclova quien tras su histórico periplo con Real Murcia donde estuvo 3 temporadas ascendiendo al equipo a LEB Oro y como recién ascendido haciendo que el equipo jugara PO de ascenso a ACB, entrenó en Melilla salvando a los melillenses la pasada 21/22 dando relevo a Arturo Alvarez a mitad de temporada. Es un entrenador clásico con criterio y con mucha experiencia en Leb Oro . Releva a otro clásico coach de la categoría como es Gonzalo García de Vitoria (recientemente fichado precisamente por Melilla),a quien no salieron las cosas la pasada edición en tierras alicantinas. Han renovado a 2 jugadores . Sólo tienen 1 debutante en la liga. La media de edad es de 25,7 años .

Vayamos a analizar la plantilla de HLA Alicante:

Posible Quinteto Titular

Base : (Dorsal 9): Aegir Steinarsson de 31 años y 1,85 altura.

Medias: En 20 minutos; 6,7 puntos con 2,3 rebotes con 33% TC con 28% triples (11-39) y 82% TL (33-40)

Escolta : (Dorsal 20): Delaney Blaylock de 26 años y 1,96 altura.

Medias: En 22 minutos; 10,2 puntos con 2,6 rebotes con 35% TC con 30% triples (28-92) y 61% TL (30-49)

Alero : (Dorsal 3): Osvaldas Matulionis de 31 años y 2,00 altura.

Medias: En 23 min; 8,7 puntos con 3,9 rebotes con 37% TC con 32% triples (33-101) y 100% TL (16-16)

Ala – Pívot/Alero : (Dorsal 24): Sean McDonnell de 27 años y 2,03 altura.

Medias: En 25 min; 10,1 puntos con 5,6 rebotes con 37% triples (17-45) con 52% TC y 71% TL (41-57)

Pívot : (Dorsal 12): Eduard Gatell de 33 años y 2,06 altura.

Medias: En 19 minutos; 7,2 puntos con 6,1 rebotes con 66% TC y 71% TL (20-28)

Banquillo

Base/Escolta : (Dorsal 8): Adrián Chapela de 28 años y 1,92 altura.

Medias: En 17 min; 5,2 puntos con 3,1 rebotes con 2 asistencias con 32% TC con 27% triples (17-61) y 58% TL (10-17)

Escolta : (Dorsal 22): Nikola Rakocevic de 32 años y 1,91 altura.

Medias: En 16 min; 8,7 puntos con 2,2 rebotes con 40% TC con 32% triples (19-58) y 78% TL (15-19)

Base/Escolta : (Dorsal 7): Guillem Arcos de 22 años y 1,93 altura.

Medias: En 14 minutos; 3,4 puntos con 1,5 rebotes con 29% TC con 22% triples (6-27) y 81% TL (18-22)

Escolta : (Dorsal 32): Makar Voronin de 17 años y 1,98 altura.

Medias: Apenas 10 minutos jugados en 3 encuentros

Alero : (Dorsal 13): Sylvester Berg de 24 años y 2,01 altura.

Medias: En 14 min; 3,8 puntos, 3,5 rebotes, con 36% TC con 22% triples (8-35) y 80% TL (20-25)

Ala - Pívot : (Dorsal 10): Arnau Parrado de 22 años y 2,03 altura.

Medias: En 16 min; 6,9 puntos con 3,1 rebotes con 37% triples (17-45) con 37% TC y 74% TL (41-55)

Pívot : (Dorsal 15): Youssouf Traoré de 16 años y 2,08 altura.

Medias: Apenas 7 minutos jugados en 11 encuentros

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias):

ptos anotados; 81,3 pts. (3º)

ptos recibidos; 69,3 pts.(2º)

2 pts (53%)(2º)

3 pts (33%)(9º)

T. Libres (76%)(3º)

reb totales (33,1)(8º)

reb def. (22,8) (13º)

reb ofens. (10,3) (3º)

asist. (14,9) (8º)

B. robados (7,8)(2º)

B. perdidos (10,5) (17º)

Faltas Cometidas (20)(13º)

Faltas Recibidas (20,3)(9º)

PALENCIA ES:

3º ANOTACION

2º DEFENSA

2º % T2

3º % TL

3º REB.OFENSIVOS

2º ROBOS

2º QUE MENOS BALONES PIERDE

Lucentum (medias):

ptos anotados; 76 pts. (8º)

ptos recibidos; 74,2 pts. (6º)

2 pts (48%)(13º)

3 pts (30%)(15º)

T. Libres (74%)(6º)

reb totales (35,8) (1º)

reb def. (24,5) (4º)

reb ofens. (11,3)(1º)

asist. (14,2)(10º)

B. robados (7,6) (4º)

B. perdidos (12,6)(7º)

Faltas Cometidas (20,7)(8º)

Faltas Recibidas (20,5)(7º)

LUCENTUM ES:

LIDER REB. TOTALES

LIDER REB. OFENSIVOS

¿CÓMO LLEGA ALICANTE Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

El entrenador sevillano Rafa Monclova, ha aterrizado en Alicante para intentar conseguir los objetivos marcados por los alicantinos que no es otro que el de volver a jugar PO tras no conseguirlo la pasada 21/22 e intentar volver a ilusionar a la afición lucentina, como así aconteció hace un par de campañas. La temporada en general está siendo bastante esperanzadora. Los alicantinos llegan en buen momento de forma, siendo un equipo muy competitivo y difícil de superar. El gran objetivo como acabo de mencionar, es disputar PO de ascenso a ACB.

Alicante es un equipo muy equilibrado en relación a su ataque y su defensa, jugando siempre que puede a hacer daño en las transiciones para desarbolar al rival. Si bien seguramente la gran seña de identidad que quiere implantar Monclova, es la defensa. Estamos viendo un conjunto muy trabajado atrás y además muy solidario, que cierra bien el rebote (otra de sus grandes señas de identidad) cargando también con fuerza el ofensivo, aprieta mucho las líneas de pase y con buen timing de salto a las ayudas. ES EL 9º EQUIPO DE LA LIGA QUE JUEGA A MÁS POSESIONES POR PARTIDO, CON UNA MEDIA DE 70,8 POR ENCUENTRO

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor : Han conseguido 2 renovaciones importantes (Arcos & Matu), a lo cual han sumado una mezcla de jugadores con contrastada experiencia en la categoría (ya sea nacionales o no nacionales), lo cual es la gran seña de identidad. Nacionales como Chapela, Parrado y Gatell forman un gran tándem junto a no nacionales como Steinarsson, McDonnell, Blaylock, Rakocevic y Berg. El roster lo cierran 2 jóvenes en clara progresión como Traoré & Voronin. Es un equipo equilibrado con muchas vías a la hora de hacer daño en el juego. Plantilla dinámica y complementaria.

Lo peor : La irregularidad de los alicantinos en tramos importantes de la pasada campaña, quizás sea el principal aspecto negativo a mejorar este año (bien es cierto que perdieron varios partidos por muy pocos puntos a principio de temporada y ello les fue lastrando a posteriori). Fue un equipo de dinámicas, capaz de lo mejor y de lo peor. Eso los privó de jugar la post-temporada. Hasta ahora, claramente es destacable la diferencia cuando juegan en casa (1 única derrota) de cuando lo hacen fuera (6 derrotas). Hay una importante disparidad. Si consiguen mejorar y ser más regulares fuera de su feudo, llegarán a la post-temporada con opciones de todo y podrían dar más de una sorpresa.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA : DELANEY BLAYLOCK

JUGADOR A SEGUIR : SEAN MCDONNELL

El partido se disputará este VIERNES 17 de Febrero a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (Carlos Javier García León → colegio manchego), (Juan Ramón Hurtado Almansa → colegio melillense) y (Julio Rijo Muñoz → colegio canario).

Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces: https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/2b729020-f8ee-48c2-ae63-08db08fa5265