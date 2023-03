Zunder Palencia - Guuk Gipuzkoa: previa, scouting y dónde ver el partido

Después de cosechar derrota en Andorra en el partido que enfrentaba a los 2 colíderes de la liga, en un encuentro muy igualado donde tuvimos opciones incluso de victoria pero se escapó por detalles. Y tras al menos salvar el basket-average particular el cual se antoja importante, volvemos a jugar en casa 3 semanas después. Nos viene ahora un calendario a priori no tan duro como el que tiene por delante el equipo andorrano, lo cual habría que aprovechar si queremos seguir teniendo opciones (intactas a día de hoy) de luchar por esa primera plaza. Recibimos a Guuk Gipuzkoa Basket. Equipo que cumple su 6º temporada en LEB Oro. Ha confeccionado un gran plantel para intentar luchar por los puestos cabeceros de la liga, tras no poder volver a ascender a ACB en la pasada campaña después de su descenso de la máxima categoría.

GBC es un equipo situado 8º en la tabla con 13 victorias y 9 derrotas (13-9). De sus 13 victorias, 8 han sido en casa y 5 fuera. Encadenan una buena racha de 3 victorias seguidas. Los precedentes en el histórico de enfrentamientos, datan de 6 partidos jugados ante ellos, con 3 victorias palentinas y 3 victorias donostiarras (en Donosti 2-1 a su favor). Fuera de casa, han ganado 5/12 encuentros (habiendo ganado en pistas difíciles como Ourense, Cáceres, Coruña, Oviedo y Albacete). Partido especial para Aitor Zubizarreta quien volverá a jugar ante sus ex.

Vienen de GANAR a Cáceres (94-88), destacando Justin Jaworski con 19 de valoración. El precedente del partido de IDA en Donosti, fue derrota por 75-66, destacando Tanner McGrew con 16 de valoración.

Entrenados por Lolo Encinas por 2º temporada consecutiva. El entrenador guipuzcoano cuenta con una dilatada carrera en los banquillos. En primer lugar, como entrenador ayudante de GBC en LEB Oro y ACB durante nada menos que 9 temporadas seguidas a los mandos de Pablo Laso, Sito Alonso, Jaume Ponsarnau y Porfi Fisac respectivamente. Su última experiencia como coach asistente, con Álex Mumbrú antes de aterrizar en GBC. En segundo lugar, como entrenador principal tiene experiencia 2 temporadas con Iraurgi en LEB Oro y LEB Plata. Viene a dar relevo al coach argentino Marcelo Patricio Nicola quien consiguió ascender al equipo vasco a la ACB en la 19/20, pero no logró mantener a GBC la última temporada en Liga Endesa. Siguen 6 jugadores de la anterior temporada. Tienen 3 debutantes en la liga. La media de edad es de 28 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Guuk Gipuzkoa Basket:

Posible Quinteto Titular

Escolta/Base: (Dorsal 7): Xabier Oroz de 27 años y 1,93 altura. Medias: En 21 min; 5,5 puntos con 4,2 rebotes con 3,5 asistencias con 44% TC con 28% triples (15-52) y 91% TL (11-12)

Escolta: (Dorsal 3): Justin Jaworski de 23 años y 1,90 altura. Medias: En 28 min; 19,2 puntos y 2,9 rebotes con 47% TC con 40% triples (68-167) y 89% TL (80-89) (2º anotación) (3º minutos) (LIDER % TL)

Alero/Escolta: (Dorsal 43): Adam Sollazzo de 32 años y 1,98 altura. Medias: En 25 min; 11,4 puntos y 2,8 rebotes con 50% TC con 47% triples (22-46) y 77% TL (35-45) (3º % T3)

Ala – Pívot: (Dorsal 5): Mike Carlson de 31 años y 2,03 altura. Medias: En 15 min; 5,6 puntos con 2,7 rebotes con 44% TC con 38% triples (21-54) y 50% TL (4-8)

Pívot: (Dorsal 20): Rauno Nurger de 29 años y 2,08 altura. Medias: En 19 min; 5,8 puntos con 3,4 rebotes con 52% TC (45-86) y 70% TL (26-37)

Banquillo

Base/Escolta: (Dorsal 6): Aitor Zubizarreta de 28 años y 1,90 altura. Medias: En 21 minutos; 7,6 puntos con 2,8 asistencias con 2,9 rebotes con 39% TC con 42% triples (29-69) y 70% TL (24-34)

Base: (Dorsal 22): Iñigo De La Hera de 24 años y 1,85 altura. Medias: Apenas 2 minutos en 9 partidos

Escolta: (Dorsal 9): Mikel Motos de 30 años y 1,93 altura. Medias: En 16 min; 5,3 puntos con 2,1 rebotes con 41% TC con 30% triples (9-30) y 75% TL (9-12)

Alero: (Dorsal 13): Ander Martínez de 27 años y 2,00 altura. Medias: En 18 minutos; 7,3 puntos con 3,4 rebotes; 42% TC con 40% triples (32-80) y 60% TL (9-15)

Ala – Pívot/Alero: (Dorsal 11): Xabi Beraza de 24 años y 1,98 altura. Medias: En 12 min; 2,5 puntos con 1,6 rebotes con 28% TC con 15% triples (7-44) y 70% TL (7-10)

Ala - Pívot: (Dorsal 0): Imru Duke de 23 años y 2,03 altura. Medias: Aun no ha debutado

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 16): Mario Delas de 33 años y 2,07 altura. Medias: En 20 min; 6,6 puntos con 5 rebotes con 71% TC (62-87) y 59% TL (22-37) (3º faltas cometidas) (LIDER % T2)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 81,9 pts. (3º) ptos recibidos; 71 pts. (2º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (33%) (8º) T. Libres (76%) (3º) reb totales (32,9) (9º) reb def. (22,6) (13º) reb ofens. (10,3) (3º) asist. (14,7) (8º) B. robados (7,8) (2º) B. perdidos (10,4) (17º) Faltas Cometidas (19,6) (17º) Faltas Recibidas (20,5) (7º)

PALENCIA ES:

- 3º ATAQUE

- 2º MEJOR DEFENSA

- 3º % T2

- 3º % TL

- 3º REB. OFENSIVOS

- 2º ROBOS

- 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

- 2º QUE MENOS FALTAS COMETE

Gipuzkoa (medias): ptos anotados; 77,7 pts. (7º) ptos recibidos; 72,1 pts. (4º) 2 pts (53%) (2º) 3 pts (37%) (2º) T. Libres (76%) (2º) reb totales (31) (16º) reb def. (23,7) (9º) reb ofens. (7,3) (18º) asist. (13,8) (12º) B. robados (7) (8º) B. perdidos (11,5) (12º) Faltas Cometidas (22,2) (7º) Faltas Recibidas (18,5) (16º)

GBC ES:

- 2º % T2

- 2º % T3

- 2º % TL

- EL QUE MENOS REB. OFENSIVOS COGE

- 3º QUE MENOS FALTAS RECIBE

¿CÓMO LLEGA GBC Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA SEGUNDA VUELTA?

Un entrenador de la tierra como es Lolo Encinas se hizo cargo la campaña anterior del equipo donostiarra. Y lo cierto es que desde que ha aterrizado, implantó un estilo propio que define muy bien la manera de jugar de este GBC. Sin embargo, parece que el estilo de juego ha cambiado radicalmente en la presente 22/23. La pasada 21/22 veíamos un GBC quien destacaba principalmente por la fortaleza de su lanzamiento exterior, donde eran muy peligrosos y fiables con enormes % de acierto. Jugaban a muchas posesiones y ritmo alto. Fue durante toda la temporada, de los 3 equipos de la liga que más triples anotaban e intentaban. Pero hasta ahora, estamos viendo un GBC quien si bien sigue manteniendo el alto % desde 6,75, también presenta mucha incidencia en su juego interior con buenos % acierto y jugando buenas continuaciones P&R con sus centers. Predomina más la defensa y un ritmo más bajo (jugando a pocas posesiones y siendo estas más largas). No abusan tanto del lanzamiento desde el 6,75, tienen otras vías de anotación y de hacer daño (mejor juego interior y líneas más equilibradas). ES EL PENÚLTIMO EQUIPO 17º EQUIPO DE LA LIGA, CON MENOS POSESIONES JUGADAS (68,8 POR PARTIDO).

El equipo vasco llega en buen momento de forma tras esas 3 victorias seguidas y siempre es un conjunto a tener en cuenta. Su objetivo es intentar luchar por los puestos de la zona media - alta de la tabla y entrar en PO, a sabiendas de que el nivel de la liga es muy elevado. No fue posible el retorno a ACB tras su descenso. Por ello, han confeccionado un roster aún más competitivo a priori que la anterior edición.

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Mantienen la base de la 2021/2022. Hasta 6 renovaciones importantes ya sea de 4 jugadores de la tierra como Oroz, Motos, Zubi y Beraza o bien las de Martínez & Delas. A ello han sumado por un lado

jugadores que conocen la liga de sobra o viejos conocidos de años pasados como Sollazzo, Carlson y Nurger. Y por otro lado, “rookies” que dan ese salto definitivo de calidad a la plantilla como Jaworski, Duke y De La Hera. Siguen con esa filosofía de querer mantener un bloque de jugadores de la casa como base del proyecto para identificarse con la afición y la ciudad. Plantilla larga de 12 jugadores. Ahora es un equipo más equilibrado que en campañas pasadas en su balance exterior e interior, lo que les hace no ser tan “previsibles” ni jugárselo casi todo a su línea exterior.

Lo peor: Es un equipo que tras el descenso de ACB, está mostrando mucha irregularidad (bien es cierto que en esta campaña está siendo más regular). Ya aconteció este hecho la anterior campaña mezclando partidos muy buenos con otros bastante peores y parece que hasta el momento, la tónica ha cambiado en parte. Necesitan rendir algo mejor ante los grandes “cocos” de la categoría. Si consiguen mayor regularidad, no cabe duda que potencial y plantilla tienen de sobra para luchar no sólo por el PO si no también por meterse en una hipotética F4 y soñar con un posible retorno a ACB.

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: JUSTIN JAWORSKI

JUGADOR A SEGUIR: ADAM SOLLAZZO / MARIO DELAS

El partido se disputará este VIERNES 10 de Marzo a las 21:15 h y será dirigido por los colegiados (Sandra Sánchez González → colegio catalán), (Juan Francisco González Cuervo → colegio castellano y leonés) y (Jorge Caamaño Muñóz → colegio vasco). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/50749a41-8763-463a-481f-08db1994a1ba