Zunder Palencia - Albacete Basket: previa, scouting y dónde ver el partido

Tras cosechar una importante victoria en tierras cántabras, lo que nos permite ahora mismo coliderar la liga junto a Morabanc Andorra, nos toca recibir en casa de nuevo a otro equipo recién ascendido. Recibimos a otro conjunto “rookie” en la competición como es Bueno Arenas Albacete Basket. Los albaceteños al igual que en el caso de Grupo Alega Cantabria, han mantenido una buena base renovando al bloque nacional que consiguió el ascenso desde LEB Plata. Albacete debuta por primera vez en su historia en la LEB Oro. El equipo manchego fue fundado en el año 2012, después de la fusión de los clubes de baloncesto más importantes de la ciudad: el CABA (Club Amigos Baloncesto Albacete) y el EBA (Escuelas Baloncesto Albacete) con el fin de crear un equipo más potente.

Bueno Arenas Albacete es un equipo situado 15º en la tabla con 2 victorias y 6 derrotas (2-6). De sus 2 victorias, ambas han sido como local y aun no conoce la victoria fuera de su pista. Acumula una mala racha de 3 derrotas consecutivas. No hay precedentes de enfrentamientos previos entre ambos equipos. Fuera de casa, han vencido 0/4 encuentros, siendo uno de los equipos que no ha ganado a domicilio (junto a Oviedo, COB, Melilla & Juaristi).

Vienen de PERDER ante Cáceres (60-64), en un partido donde sobresalió Iván Aurrecoechea con 15 valoración.

Entrenados por David Varela. El coach madrileño cumple su 4º temporada consecutiva al frente del equipo. Anteriormente con experiencia en liga EBA (Guadalajara, Quintanar o Alcázar), recaló en Albacete en la 2019/2020 y a la 3º temporada consiguió por fin el ansiado premio del ascenso a LEB Oro. Han renovado a 6 jugadores. Tienen hasta 8 debutantes en la liga. La media de edad es de 24,7 años.

Vayamos a analizar la plantilla de Bueno Arenas Albacete:

Posible Quinteto Titular

Base/Escolta: (Dorsal 4): Gerard Blat de 25 años y 1,85 altura. Medias: En 25 min; 10,5 puntos con 3,9 asistencias con 2,8 rebotes con 40% TC con 37% triples (14-37) con 2,5 robos y 47% TL (8-17) (LIDER robos)

Escolta: (Dorsal 7): David Knudsen de 28 años y 1,90 altura. Medias: En 18 minutos; 7,5 puntos con 1 rebote con 21% triples (5-23) con 42% TC y 100% TL (5-5)

Alero/Ala - Pívot: (Dorsal 20): Víctor Ruiz de 27 años y 2,00 altura. Medias: En 23 min; 5,5 puntos con 4,1 rebotes con 33% TC con 25% triples (1-4) y 71% TL (15-21)

Ala - Pívot: (Dorsal 11): Remu Raitanen de 25 años y 2,06 altura. Medias: En 25 minutos; 9,5 puntos con 5,5 rebotes con 36% TC con 28% triples (11-38) y 71% TL (15-21)

Pívot/Ala - Pívot: (Dorsal 22): Juanjo Santana de 21 años y 2,05 altura. Medias: En 19 min; 7,5 puntos con 4,1 rebotes con 48% TC con 45% triples (9-20) y 64% TL (9-14)

Banquillo

Base: (Dorsal 15): Jorge Mejias de 21 años y 1,90 altura. Medias: En 22 minutos; 8,1 puntos con 2,3 asistencias, con 42% TC con 17% triples (3-17) y 58% TL (10-17)

Escolta: (Dorsal 19): Víctor Moreno de 24 años y 1,91 altura. Medias: En 11 minutos; 3,1 puntos con 1,4 rebotes con 35% TC con 30% triples (4-13) y 87% TL (7-8)

Escolta: (Dorsal 55): Chandler Jacobs de 23 años y 1,91 altura. Medias: En 12 min; 2,3 puntos con 2,1 rebotes con 22% TC con 9% triples (1-11) y 75% TL (3-4)

Alero: (Dorsal 3): Raiquan Clark de 26 años y 1,98 altura. Medias: En 20 min; 7,1 puntos con 2,9 rebotes con 33% TC con 11% triples (2-18) y 59% TL (13-22)

Ala – Pívot: (Dorsal 25): Iván Aurrecoechea de 27 años y 2,04 altura. Medias: En 20 min; 10,5 puntos, 6 rebotes con 58% TC y 37% TL (14-37) (3º rebotes ofensivos) (5º faltas recibidas)

ESTADÍSTICAS

Palencia (medias): ptos anotados; 78,3 pts. (7º) ptos recibidos; 65,5 pts. (1º) 2 pts (53%) (3º) 3 pts (31%) (16º) T. Libres (71%) (12º) reb totales (33,8) (4º) reb def. (22,4) (13º) reb ofens. (11,4) (1º) asist. (14,1) (6º) B. robados (6,9) (4º) B. perdidos (11,5) (9º) Faltas Cometidas (20) (15º) Faltas Recibidas (20,9) (11º)

PALENCIA ES:

- MEJOR DEFENSA

- 3º % T2

- LIDER REB.OFENSIVOS

Albacete (medias): ptos anotados; 71 pts. (15º) ptos recibidos; 76,3 pts. (10º) 2 pts (47%) (14º) 3 pts (27%) (18º) T. Libres (59%) (18º) reb totales (31,5) (11º) reb def. (22,3) (14º) reb ofens. (9,3) (8º) asist. (12,6) (12º) B. robados (8,3) (2º) B. perdidos (10,4) (17º) Faltas Cometidas (20,4) (11º) Faltas Recibidas (21,5) (6º)

ALBACETE ES:

- PEOR EN % TRIPLES

- PEOR EN % TL

- 2º QUE MAS BALONES ROBA Y 2º QUE MENOS BALONES PIERDE

¿CÓMO LLEGA BUENO ARENAS ALBACETE Y CUAL ES SU OBJETIVO EN LA TEMPORADA 2022/2023?

David Varela goza de la total confianza del club y ha asentado un proyecto sólido, el cual ha ido creciendo paso a paso hasta alcanzar el culmen del ascenso a la segunda categoría del basket español. El equipo manchego no llega en un buen momento de forma tras las mencionadas 3 derrotas seguidas, bien es cierto que está compitiendo muy bien en líneas generales prácticamente todos los encuentros.

Presentan un ritmo alto de juego con muchas posesiones y cortas. Es 5º de la liga en nº posesiones con 72,4 de media por choque. Su objetivo está claro, no puede ser otro que intentar conseguir la salvación (siendo además el presupuesto más austero de la categoría).

LO MEJOR Y LO PEOR

Lo mejor: Han mantenido a piezas nacionales muy importantes de la 21/22 y del ascenso desde LEB Plata, con la continuidad de hasta 6 componentes (Blat, Mejias, Moreno, Knudsen, Ruiz y Santana), a los cuales han sumado 4 fichajes (eso si de “rookies”) como son los Clark, Jacobs, Raitanen y Aurrecoechea. Es una plantilla muy joven pero con muchas ganas y energía, demostrando que venderán muy caro su descenso. Además, hacen de su pabellón un pequeño fortín y es que es complicado para los visitantes, sacar las victorias del Pabellón “El Parque”.

Lo peor: Es complicado competir cuando se tiene un proyecto económicamente tan modesto y cuando te tienes que ver las caras ante auténticos “monstruos” quienes te superan en todo tipo de infraestructura. Aun así, lo están intentando. Es una plantilla corta (apenas 10 jugadores en el roster), quien está bastante carente de centímetros en la pintura y de pivots (juegan mucho small-ball con “4s” jugando de “falsos 5”). Necesitan urgentemente una referencia interior tras la salida de Pechacek. Además el hecho de ser una plantilla exultantemente joven, si bien puede ser positivo en cuanto a que por ganas y energía van a aguantar todos los minutos, también por otra parte esa falta de experiencia puede ser un impedimento conforme avance la temporada. Fuera de casa, no han conseguido aun ganar y será esencial que lo hagan pronto si quieren tener opciones de salvación. ¿Conseguirán a pesar de todo dar la campanada y salvarse?

LA GRAN ESTRELLA Y EL JUGADOR A SEGUIR

ESTRELLA: GERARD BLAT

JUGADOR A SEGUIR: DAVID KNUDSEN / IVÁN AURRECOECHEA

El partido se disputará este VIERNES 2 de Diciembre a las 21:00 h y será dirigido por los colegiados (José María Olivares Bernabeu → colegio catalán), (Juan Ramón Hurtado Almansa → colegio melillense) y (Daniel Cervantes Fernández → colegio valenciano). Enlaces: http://baloncestoenvivo.feb.es/

Enlaces (directo al partido): https://www.laligasportstv.com/scheduled-livestream/b9f25c89-f996-49a9-3ab8-08dad1f0e7ac