VOX y Ganemos presentarán mañana en el pleno sendas mociones para paralizar la reforma de Jardinillos

Mientra Ganemos pide destinar los fondos a fines de prioritarios por la pandemia, algo ilegal en el uso EDUSI, Vox quiere conservar uno de los espacios emblematicos de la ciudad En principio ninguna de las mociones saldria adelante ya que no contarían con el voto favorable del PSOE que considera Palencia no puede permitirse perder esos fondos si no se ejecutan unas obras ya adjudicadas